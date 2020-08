Borussia Dortmund: Was läuft da mit diesem Brasilien-Juwel?

In gut zwei Wochen steht für Borussia Dortmund das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Im Pokal muss sich der BVB mit dem MSV Duisburg messen, um die Saison 20/21 erfolgreich starten zu können.

Wie der Kader von Borussia Dortmund bis dahin aussehen wird, darüber gibt es einige Gerüchte. Nach der erfolgreichen Leihe des Brasilianers Reinier könnten die Schwarzgelben sich jetzt noch ein Talent aus Südamerika schnappen.

Borussia Dortmund hat wohl Patrick de Paula im Visier

Drei Spieler hat Borussia Dortmund in diesem Sommer bereits verpflichtet. Mit Jude Bellingham, Thomas Meunier und Reinier haben sich die Borussen verstärkt. Dazu kehren diverse Leihspieler ins Ruhrgebiet zurück.

Wegen der Größe des Kaders ist mit großen Transfers nicht mehr zu rechnen. Auch Michael Zorc sagte zuletzt, dass man die meisten Transferpläne erledigt habe. „Es kann noch die eine oder andere Veränderung geben, aber nichts mehr Gravierendes“, erklärte der Sportdirektor gegenüber dem Pay-TV-Anbieter Sky.

Weitere Verstärkungen, allerdings nichts Großes – in diese Kategorie würde auch der Brasilianer Patrick de Paula passen. Der 20-Jährige spielt aktuell in seinem Heimatland bei Palmeiras, hat aber schon in jungen Jahren europäische Scouts auf sich aufmerksam gemacht.

Wie „ESPN“ berichtet, soll auch Borussia Dortmund auf de Paula aufmerksam geworden sein und sich Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen. Der gelernte Mittelfeldspieler spielt erst seit Anfang des Jahres in der Profimannschaft der Brasilianer, gilt allerdings als großes Talent.

Dem Bericht zufolge könnte die Ablösesumme für das Talent bei bis zu 15 Millionen Euro liegen. Damit wäre er knapp 10 Millionen Euro billiger als beispielsweise Bellingham. Da sein Vertrag allerdings noch ganze vier Jahre läuft, dürfte an dieser Summe auch nicht gerüttelt werden.

Viele Interessenten

Sehr wahrscheinlich scheint der Wechsel von de Paula allerdings nicht. Im zentralen Mittelfeld ist Borussia Dortmund mit Emre Can, Axel Witsel, Thomas Delaney und Jude Bellingham ausreichend aufgestellt.

Außerdem wäre der BVB im Bieten um den jungen Brasilianer nicht alleine. Dem Vernehmen nach sollen auch Inter Mailand, Olympique Marseille und Atletico Madrid auf de Paula aufmerksam geworden sein. Ob es zu einem Wechsel kommt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. (mh)