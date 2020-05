Borussia Dortmund: Ist der BVB ausgerechnet an IHM interessiert?

Dortmund. Schnappt sich Borussia Dortmund einen deutschen Spieler aus der italienischen Serie A? Angeblich soll der BVB Robin Gosens genauer unter die Lupe genommen haben.

Allerdings hat die Sache einen Haken: Neben Borussia Dortmund sollen weitere Vereine interessiert sein – und Gosens ist ausgerechnet bekennender Fan des Erzrivalen!

Borussia Dortmund: Gosens scheiterte schon einmal beim BVB – klappt es im zweiten Versuch?

Seit 2017 spielt Robin Gosens für Atalanta Bergamo. Damals wechselte er 900.000 Euro aus der niederländischen Liga nach Italien. Seitdem hat er sich als Stammspieler etabliert und seinen Marktwert enorm gesteigert.

Durch seine Leistungssteigerung hat der 25-Jährige auch das Interesse einiger europäischen Vereine geweckt. Wie „Sky Sport Italia“ berichtet, soll nun auch Borussia Dortmund den Linksverteidiger beobachten.

----------

Das ist Robin Gosens:

Geboren am 5. Juli 1994 in Emmerich

Als Jugendspieler beim Probetraining des BVB gescheitert

Spielte anschließend in den Niederlanden und Italien

Stammspieler bei Bergamo

Marktwert von 20 Millionen Euro

-----------

Gosens und der BVB – beide haben bereits eine Vorgeschichte. 2012 war der damalige Jugendspieler des VfL Rhede zum Probetraining bei den Borussen zu Gast. Allerdings konnte er da nicht überzeugen und wechselte anschließend in die Niederlande.

Über Arnheim, Dordrecht und Almelo landete er schließlich in Italien bei Bergamo und ist dort nicht mehr wegzudenken. In 22 Ligaspielen in dieser Saison erzielte der Verteidiger sieben Tore und sammelte fünf Assists.

2018 hatte Gosens mit Bergamo gegen den BVB das Nachsehen. Foto: imago sportfotodienst

2018 traf der Deutsche mit Bergamo in der Europa League sogar auf Borussia Dortmund. Die Borussen setzten sich in der Zwischenrunde gegen die Italiener durch.

Könnte Gosens im zweiten Anlauf eine Verstärkung beim BVB auf der linken Abwehrseite sein? Erst letztes Jahr wurde dort mit Nico Schulz ein teurer Linksverteidiger geholt. Dieser konnte seitdem aber nicht überzeugen.

Fan vom Erzrivalen – Kann das gut gehen?

Besonders interessant wäre ein Wechsel auch, weil Gosens bekennender Schalke-04-Fan ist. Wie würden die BVB-Fans damit umgehen?

----------

Weitere Neuigkeiten zum BVB:

Borussia Dortmund: BVB-Youngster Reyna verrät über die Krisen-Zeit: „Keine positive Energie in der Kabine“

BVB-Star Erling Haaland gibt den Fans ein Versprechen: „Ihr müsst euch keine Sorgen machen“

Borussia Dortmund: Sportdirektor Zorc über Transfer-Aktivitäten des BVB: „Wir haben...“

----------

Schalke selbst soll sogar auch Interesse an dem Verteidiger geäußert haben, berichtet die italienische Tageszeitung „Libero“. Jedoch ist es fraglich ob sich die Knappen bei der aktuellen finanziellen Lage große Transfers leisten können. (mh)