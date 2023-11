Borussia Dortmund: Nächstes Top-Talent im Anflug? BVB steigt in Poker um Mega-Juwel ein

Wann immer ein Fußballer für Aufregung sorgt, gehört Borussia Dortmund meistens direkt zu den ersten Interessenten. Für den Spieler und den Berater ist es natürlich ein gutes Zeichen. Vielleicht macht das später dann auch den Unterschied, wer den Zuschlag bekommt.

Ob es so auch beim brasilianischen Top-Talent Andre Trindade da Costa Net der Fall sein wird? Borussia Dortmund soll großes Interesse am Mittelfeldspieler haben. Doch für den BVB gibt es gleich zwei Probleme. Zum einen wird er nicht günstig sein und zum anderen könnte ausgerechnet Ex-Coach Jürgen Klopp einen Transfer verhindern.

Borussia Dortmund: Nächstes Top-Talent im Anflug?

Andre spielt aktuell beim brasilianischen Top-Klub Fluminense, der vor Kurzem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Copa Libertadores gewonnen hat. Über 120 Minuten stand der Mittelfeldspieler dabei auf dem Platz und bejubelte den 2:1-Sieg im Finale gegen die Boca Juniors. Borussia Dortmund wird sicherlich ganz genau hingeschaut haben.

Denn laut dem Online-Portal „Give me Sport“ soll der BVB an Andre interessiert sein. Für den 22-Jährigen müssten die Schwarzgelben aber ordentlich in die Tasche greifen. 40 Millionen Euro soll Fluminense für den Brasilianer fordern, der sowohl im defensiven als auch im offensiven Mittelfeld spielen kann. In Dortmund wäre er bei solch einer Summe natürlich direkt der Rekordtransfer.

Dann gibt es aber auch noch zwei weitere Vereine, die Andre haben wollen. Diese könnten sich den zweifachen brasilianischen Nationalspieler dann wohl eher leisten. Der FC Liverpool und der FC Fulham, sollen ebenfalls großes Interesse an Andre zeigen.

Auch Klopp will BVB-Flirt

Jürgen Klopp, Ex-Coach von Borussia Dortmund, soll Andre bereits länger beobachten. Schon im Sommer soll der Liverpool-Trainer geplant haben, den Mittelfeldspieler zu verpflichten. Allerdings entschied sich der Deutsche dann für einen Transfer von Endo vom VfB Stuttgart. Fulham hätte allerdings auch großen Bedarf. Joao Palhinha könnte schon im Winter den Verein verlassen und sich dem FC Bayern anschließen. Dann müsste definitiv ein Ersatz her.

Da die Premier-League-Mannschaften nur so mit dem Geld um sich schmeißen, dürften die 40 Millionen weder für Liverpool noch für Fulham ein Problem sein. Beim BVB ist es das allerdings schon. Dass Sportdirektor Sebastian Kehl so viel Geld für einen Spieler ausgibt, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Ob der deutsche Vizemeister die Transfer-Experten dann doch überrascht und zugreifen wird?