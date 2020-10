am 03.10.2020 um 11:59

Borussia Dortmund: Bessert der BVB in der Abwehr nach? Spieler vom Liga-Rivalen könnte kommen

Dortmund. Wird Borussia Dortmund nochmals auf dem Transfermarkt tätig? Kurz vor Transferschluss ranken sich Gerüchte um mögliche Wechsel in der Verteidigung des BVB.

Vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg werden die Bosse von Borussia Dortmund die Gespräche sicherlich ruhen lassen. Doch in den kommenden zwei Tagen könnte es dann heiß hergehen.

Borussia Dortmund: Ersatz für Akanji aus Mainz?

Unlängst berichteten englische Medien davon, dass Premier-League-Klub Leicester City Interesse an Manuel Akanji von Borussia Dortmund habe. Wegen einiger Verletzungssorgen sei der Meister von 2016 auf der Suche nach Verstärkung und dabei auf den Schweizer gestoßen.

So könnte der BVB gegen Freiburg auflaufen:

Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, Guerreiro - Bellingham, Reyna - Sancho, Haaland

Demnach sollen die Schwarzgelben einen kurzfristigen Wechsel Akanjis zwar nicht von vorneherein ablehnen, jedoch würde dieser nur bei einer entsprechenden Ablösesumme zustande kommen. Diese soll mit 20 Millionen Euro ungefähr auf dem Niveau liegen, welches der BVB 2018 für 25-Jährigen auch bezahlte.

Niakhate spielt seit 2018 in Mainz. Foto: imago images/Thomas Frey

Sollte Akanji den Verein tatsächlich noch Richtung England verlassen, haben die Verantwortlichen wohl auch schon einen Nachfolger auserkoren. Wie die „Bild“ berichtet, zeige der deutsche Vizemeister Interesse an Moussa Niakhaté vom Liga-Rivalen Mainz 05.

Zwar läuft der Vertrag des Franzosen am Bruchweg noch bis 2023, allerdings darf er den Verein, wie Akanji auch, bei einem entsprechenden Angebot verlassen. Für den 24-Jährigen rufen die 05er wohl eine Summe von bis zu 15 Millionen Euro auf.

Will Borussia Dortmund im Rennen um Niakhate Ernst machen, sollte sich der Verein allerdings durchaus beeilen. Mit ihrem Interesse ist die Borussia nämlich nicht allein. Dem Bericht zufolge sind auch namhafte Vereine aus Europa wie SSC Neapel oder AS Rom an dem Innenverteidiger dran.

Verstärkung auch ohne Abgang möglich?

Nicht ganz ausgeschlossen, wenn auch unwahrscheinlich, scheint die Variante, dass Borussia Dortmund in der Verteidigung nachbessert, auch wenn niemand mehr den Verein verlässt. Für die Dreierkette stehen Lucien Favre mit Akanji und Mats Hummels nur zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung.

Dan-Axel Zagadou ist verletzt, die Leistungen von Aushilfs-Verteidiger Emre Can sind nicht immer die stabilsten. Nachdem man in der Sommerpause zudem Leonardo Balerdi abgab, wäre ein weiterer neuer Verteidiger nicht die schlechteste Idee. (mh)