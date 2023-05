Borussia Dortmund: Wechsel wird konkreter – sticht der BVB die Bayern aus?

Hat Borussia Dortmund einen dicken Fisch an der Angel? Auf der Suche nach Verstärkung für das Sommer-Transferfenster führt offenbar eine heiße Spur in die Niederlande. Dort kickt ein Spieler, den ausgerechnet auch Rivale Bayern München auf dem Radar hat.

Bahnt sich also eine Transferschlacht zwischen Borussia Dortmund und dem Rekordmeister an? Anscheinend ist der BVB einen Schritt voraus.

Borussia Dortmund: Interesse an Ajax-Star?

Wenn es um das böse M-Wort geht, hatte man im Ruhrgebiet in den letzten Jahren immer dünne Haut. Gemeint ist aber nicht die Meisterschaft, sondern die Mentalität. Nach unerklärlichen Niederlagen gegen Underdogs kam dieses Thema immer wieder auf.

Also versuchte man, dahingehend die Sinne der Mannschaft zu schärfen. Spieler wie Mats Hummels, Emre Can und Jude Bellingham sind hier wichtige Säulen. Letzterer könnte im Sommer allerdings Borussia Dortmund verlassen. Was dann? Aushilfe könne Edson Alvarez von Ajax Amsterdam schaffen.

BVB liegt offenbar vorn

Der 25-Jährige ist beim niederländischen Rekordmeister eine echte Bank. Im zentralen Mittelfeld fällt er vor allem durch sein robustes und humorloses Auftreten auf. Ein Beispiel? Alvarez kassierte bereits zehn Gelbe Karten, fehlte zwei Mal gelbgesperrt. Zudem musste er am ersten Spieltag ebenfalls eine Strafe absitzen – wegen zu vieler Gelber Karten in der Vorsaison. Mentalität kann man dem Mexikaner also nicht absprechen.

Edson Alvarez ist bei Ajax Amsterdam zum Star geworden. Foto: IMAGO/ANP

Doch nicht nur der Wille, sondern auch seine fußballerischen Fähigkeiten scheinen das Interesse der Bosse von Borussia Dortmund geweckt zu haben. So berichtet die „Bild“ von einem ernsthaften Interesse der Schwarz-Gelben. Demnach hätten Sebastian Kehl und Co. bereits bei Ajax angeklopft und sich nach Alvarez erkundigt.

Borussia Dortmund: Hohe Ablöse als Deal-Breaker?

Neben dem Zweitplatzierten der Bundesliga soll aber eben auch Bayern München interessiert sein. Jedoch soll der BVB vorne liegen, weil das Interesse ernsthafter ist.

Zum Deal-Breaker könnte allerdings die veranschlagte Ablösesumme werden. Immerhin hat Alvarez noch einen Vertrag bis 2025. Sein Marktwert wird vom Portal „Transfermarkt“ auf 35 Millionen Euro geschätzt. Günstig würde der Transfer für Borussia Dortmund also nicht.