Borussia Dortmund macht Ernst: Steht der nächste Neuzugang in den Startlöchern?

Bislang hat Borussia Dortmund mit Jadon Sancho und Ian Maatsen zwei Verstärkungen für die restliche Rückrunde geholt. Beide Profis wurden für bis zum Saisonende ausgeliehen. Bis zum 1. Februar hat der BVB noch Zeit, neue Spieler zu verpflichten.

Und Neuzugang Nummer drei könnte wohl auch schon bald folgen. So soll Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund, noch lange nicht genug haben. Beim BVB gibt es offenbar Pläne mit dem Franzosen Desire Doue.

Borussia Dortmund macht Ernst

Die beiden Top-Talente Luca Reggiani und Thierry Fidjeu-Tazemeta sollen bereits im Anflug sein, nun könnte sich Borussia Dortmund wohl auch die Dienste des nächsten Juwels sichern. Nach Informationen von der französischen Tageszeitung „L’Equipe“ soll der BVB großes Interesse haben, den hochtalentierten Desire Doue von Stade Rennes zu verpflichten.

Auch interessant: Borussia Dortmund lässt Top-Klub zittern: Schnappt der BVB bei IHM zu?

Neben den Schwarzgelben soll auch Newcastle United am 18-Jährigen dran sein, der bei Stade Rennes mit seiner Rolle überhaupt nicht zufrieden sein soll. Für ihn käme daher nur ein Wechsel infrage.

Der BVB soll an Desire Doue interessiert sein. Foto: IMAGO/PanoramiC

In der französischen Ligue 1 lief Doue bereits in diesem jungen Alter in 42 Pflichtspielen auf. Allerdings wurde der Franzose im vergangenen Sommer zurück in die zweite Mannschaft geschickt, was ihm gar nicht gefallen hat. Das hat nun auch zufolge, dass er aus Rennes flüchten will.

Nächster Neuzugang für den BVB?

Borussia Dortmund und Newcastle sollen sich in den vergangenen Tagen deshalb nach der Möglichkeit einer Verpflichtung und den entsprechenden Rahmenbedingungen erkundigt haben.

Doue kommt meist im zentral-offensiven Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch auf dem Flügel agieren. Bei Rennes hat der französische U19-Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2026.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollte der BVB den Youngster verpflichten wollen, muss wohl viel Geld auf den Tisch gelegt werden. Die Rede soll von bis zu 15 Millionen Euro sein. Ob die Dortmunder zuschlagen werden, wird sich dann zeigen. Das Transferfenster in Deutschland schließt am 1. Februar.