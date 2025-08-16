Bei Borussia Dortmund knistert es – Watzke mit knallharter Drohung

Hans-Joachim Watzke sieht sich im Machtkampf um das Präsidentenamt bei Borussia Dortmund gezielten Angriffen ausgesetzt. Der 64-Jährige stellte bei seiner letzten Bilanz-Pressekonferenz klar, dass er diese Angriffe nicht hinnehmen werde. Sollte Amtsinhaber Reinhold Lunow an seiner Stelle nominiert werden, will Watzke seine Kandidatur um das höchste Amt des Vereins wieder zurückziehen. Erst vor wenigen Tagen hatte er bestätigt, sich überhaupt um das Amt bewerben zu wollen.

Wahlen bei Borussia Dortmund im November

Laut Satzung schlägt der Wahlausschuss einen Präsidentschaftskandidaten vor, über den die Mitgliederversammlung im November entscheidet. Der Ausschuss wird voraussichtlich Watzke unterstützen. Erhält der Kandidat keine Mehrheit, könnte es zu einer Kampfabstimmung kommen. Eine solche Situation möchte Watzke offenbar vermeiden.

Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, stellte sich ausdrücklich hinter seinen langjährigen Kollegen Watzke. Es sei „bitter und unerträglich“, wie Watzkes Integrität infrage gestellt werde, echauffierte sich der Marketing-Boss des BVB. Hintergrund ist ein anonymes Compliance-Verfahren. Ein Vorwurf zu falsch abgerechneten Flügen erwies sich als haltlos. Die öffentlichen Spekulationen kritisierte Cramer scharf.

Abschied von Borussia Dortmund mit Dankbarkeit

Watzke blickte dennoch gelassen auf sein bevorstehendes Ausscheiden als Vorsitzender der Geschäftsführung der KGaA. Abschiedsschmerz empfindet er dabei nicht. Vielmehr verspürt er Erleichterung und Dankbarkeit. „Wir konnten uns immer aufeinander verlassen“, betonte er zum Abschluss seiner Ära bei Borussia Dortmund.

