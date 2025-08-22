BVB-Knall! Klub-Boss zieht die Reißleine

Der Kampf um den Posten als BVB-Präsident ist schneller vorbei als gedacht: Erst vor wenigen Tagen hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke seine Kandidatur für dieses Amt offiziell verkündet. Damit ist er in ein direktes Duell gegen Amtsinhaber Dr. Reinhold Lunow getreten.

Es schien, als könnten es die nächsten Wochen und Monate einen enorm hitzigen Wahlkampf beim BVB geben. Nicht wenige haben gar eine kleine Schlammschlacht erwartet. Doch nun kommt alles anders: Denn Lunow nimmt seine Kandidatur für die Wiederwahl überraschend zurück.

BVB-Machtkampf entschieden

Kehrtwende bei Lunow, der 72-Jährige wird nicht erneut antreten. Das machte Schwarz-Gelb am Freitag (22. August) offiziell. So wird er das Präsidentenamt im November weitergeben. Vorausgegangen waren Diskussionen und Gespräche mit Watzke und anderen BVB-Bossen.

„In den vergangenen Wochen habe ich mit meinem Team intensiv daran gearbeitet, die Weiterentwicklung des BVB im Sinne seiner Mitglieder zu sichern. Besonders wichtig waren mir die aktive Mitgliederbeteiligung, die Berücksichtigung von Faninteressen sowie die strikte Beachtung des BVB‑Grundwertekodex. Borussia Dortmund darf in Zeiten des Wandels seine Identität nicht verlieren. Dazu gehören die Pflege unserer Werte und Tradition sowie der bedingungslose Zusammenhalt in der Borussia‑Familie“, wird Lunow in dem Statement des Revierklubs zitiert.

++ Sancho-Alarm! BVB droht Horror-Szenario ++

„Um diese Ziele zu sichern, erschien mir eine erneute Kandidatur zunächst geboten. In ausführlichen Gesprächen mit Hans‑Joachim Watzke, der sein Interesse am Präsidentenamt bekundet hat, habe ich von ihm das Versprechen erhalten, die genannten Punkte im Falle seiner Wahl zum Vereinspräsidenten zu berücksichtigen. Mit dieser Zusage sehe ich meine inhaltlichen Anliegen gewährleistet und kann die Amtsgeschäfte guten Gewissens übergeben“, so Lunow weiter.

Weg für Watzke frei

Abschließend wünschte er dem neuen Präsidenten, der bei der Mitgliederversammlung im November offiziell gewählt wird, viel Erfolg. Damit dürfe er sich aktiv an Watzke gewandt haben – schließlich ist er der einzige Kandidat auf das Amt und wird so aller Voraussicht nach Nachfolger Lunows.

Weitere News:

Sein Amt als Geschäftsführer des BVB wird er dann weitergeben. Wie es auf diesem Poste weitergeht, steht jedoch noch nicht fest. Fakt ist: Durch diese Lösung haben Lunow und Watzke „ihrem“ Klub in den kommenden Wochen eine Menge Gesprächsthemen abseits des Rasens erspart.