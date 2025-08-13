BVB-Knall perfekt! Watzke macht es selbst offiziell

Seit knapp 25 Jahren ist Hans-Joachim Watzke das Gesicht von Borussia Dortmund – erst als Schatzmeister, dann als Vorsitzender der Geschäftsführung. Watzke hat aus dem kriselnden, finanziell angeschlagenen BVB einen Weltklub gemacht. Und doch wuchs die Kritik an der Klublegende immer mehr.

Einige BVB-Fans wünschen sich einen kompletten Machtwechsel. Doch das ist nicht in Sicht. Denn wie der 66-Jährige am Mittwoch (13. August) verkündet hat, wird er für das Amt des BVB-Präsidenten kandidieren.

Watzke verkündet Kandidatur zum BVB-Präsidenten

Es kommt tatsächlich zum großen BVB-Showdown! Watzke gegen Reinhold Lunow, der Kampf um das Präsidenten-Amt ist eröffnet. „Bei unserer nächsten Mitgliederversammlung stelle ich mich zur Wahl als Präsident von Borussia Dortmund“, zitiert die „Deutschen Presse-Agentur“ den gebürtigen Sauerländer.

Den aktuellen BVB-Präsidenten Reinhold Lunow informierte Watzke persönlich über seinen Entschluss. Der 72-Jährige hält an seiner Kandidatur fest, möchte weiterhin das Amt bekleiden. Watzke hingegen wird sein aktuelles Amt als BVB-Geschäftsführer vor der entscheidenden Wahl niederlegen.

„Es wäre mir eine Ehre, wenn ich nach 20 Jahren operativer Tätigkeit unseren Verein in diesem wichtigen Amt weiterhin unterstützen könnte“, sagte Watzke. Der Zweikampf um das Präsidenten-Amt hat also begonnen.

Steht ein schmutziger Wahlkampf bevor?

Lunow und Watzke fahren zwei unterschiedliche Schienen, haben aber beide das gleiche Ziel. Das könnten in den nächsten Monaten bis zur Wahl im November noch richtig spannend werden. Wie werden sich die beiden Bosse in den kommenden Wochen in der Öffentlichkeit präsentieren? Wie werden sie mögliche Mitglieder für sich gewinnen wollen?

Watzke und Lunow könnten die BVB-Fans spalten. Lunow setzt auf Transparenz und klare demokratische Grundsätze, während Watzke vor allem bei finanziellen Aspekten punkten dürfte. Es wird mächtig spannend!