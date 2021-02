Borussia Dortmund: Watzke macht große Ankündigung! Großkreutz gerührt – „Freue mich riesig“

Borussia Dortmund: So sieht Watzkes Plan für Großkreutz aus.

Vor wenigen Tagen beendet Kevin Großkreutz offiziell seine Profi-Karriere, die einst bei Borussia Dortmund so richtig begann.

Nun will Borussia Dortmund seine Legende gebührend würdigen. Bei der Ankündigung von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigt sich Großkreutz sichtlich gerührt.

Borussia Dortmund: Abschiedsspiel für Großkreutz und die Meister von 2011

15 bewegte Jahre voller Höhen und Tiefen als Fußballprofi liegen hinter dem gebürtigen Dortmunder. Bei seinem Herzensverein sammelte Großkreutz einige seiner größten Erfolge, wurde Meister 2011 holte das Double 2012 und stand anschließend im Champions-League-Finale.

Für viele schwarzgelbe Fans ist der „Junge von der Süd“ eine Klublegende – und die soll nun gebührend geehrt werden. Am Mittwoch war Großkreutz im „Sportschau Club“ bei der „ARD“ zu Gast.

Mit dem BVB feierte Kevin Großkreutz 2012 das Double. Foto: imago/MIS

Gemeinsam mit Moderator Alexander Bommes blickte er auf seine Karriere zurück, ehe auch Hans-Joachim Watzke zugeschaltet wurde. Und der machte eine große Ankündigung! „Ich habe dich die letzten Tage ja schon oft und ausgiebig gewürdigt“, beginnt der Geschäftsführer seine Videobotschaft.

Großkreutz, so Watzke, sei jemand, der einen besonderen Stellenwert habe, nämlich ein Meisterspieler des BVB. Und weil die Meisterschaft 2011 in diesem Jahr nun zehn Jahre her ist, hat der BVB einen Plan, um auch den Mittelfeldspieler würdig zu verabschieden.

„Sobald wieder ein paar Zuschauer im Stadion sein können, werden wir ein Spiel machen zwischen der Meistermannschaft und den aktuellen Profis“, kündigt Watzke an. Im Zuge dessen wolle man dann auch alle Spieler von damals, die ihre Karriere nun beendet haben, würdig verabschieden.

BVB-Legende Großkreutz voller Vorfreude

Eine Nachricht, die Großkreutz voller Freude zur Kenntnis nahm. „Ich freue mich riesig, dass ich das höre. Das ist geil, nochmal vor der Südtribüne aufzulaufen“, sagte er anschließend. Allein wird er bei der Verabschiedung dann aber nicht sein.

Beim BVB werden in diesem Sommer mutmaßlich auch Lukasz Piszczek sowie Marcel Schmelzer ihre Zeit beenden. Auch Sven Bender, der mittlerweile in Leverkusen spielt, hat sein Karriereende in diesem Jahr angekündigt.

Die Fans von Borussia Dortmund dürfen sich also schon jetzt auf einen würdigen Abschied und ein Schaulaufen der damaligen Meisterhelden freuen. (mh)