Borussia Dortmund: Meisterschaft? BVB-Boss tritt kräftig auf die Euphoriebremse

Für Borussia Dortmund geht es am kommenden Dienstag (21:00 Uhr) um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Gelingt es dem BVB, auch das 11. Pflichtspiel in diesem Jahr zu gewinnen, wäre der Einzug in die nächste Runde perfekt. Der BVB reist mit einem 1:0 Heimerfolg aus dem Hinspiel nach London.

Bei allem Selbstbewusstsein und all der Brisanz in den kommenden Tagen warnt Borussia Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke eindringlich vor dem kommenden Gegner und bekräftigt die Stärke der Londoner.

Borussia Dortmund: Chelsea weit unter ihren Möglichkeiten

Für Borussia Dortmund ist es sicherlich eines der wichtigsten Spiele der Saison. BVB-Geschäftsführer Watzke äußert sich vor dem Spiel beim FC Chelsea über den kommenden Gegner und erklärte, dass es darum gehe, mit der richtigen Einstellung ins Spiel zu gehen. „Es soll niemand glauben, dass Platz zehn in der Premier League die sportliche Qualität von Chelsea wiedergibt. Da kann jederzeit der Knoten platzen, die haben schließlich in acht Monaten mehr als 600 Millionen Euro Transferausgaben getätigt“, so der 63-Jährige.

+++ Borussia Dortmund: Gemeine Betrugsmasche! Falsche BVB-Mitarbeiter greifen zu fiesem Trick +++

„Dieses Spiel ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich habe großes Vertrauen, dass die Mannschaft sich für den Einzug ins Viertelfinale zerreißen wird“, fügte er hinzu. Betrachtet man die jüngsten Auftritte der Terzic-Truppe kann man das auf jeden Fall erwarten. Während der BVB in den vergangenen Jahren oft eher mit Qualität statt mit Mentalität überzeugte, kommen die Borussen zuletzt vor allem durch den Kampf und den absoluten Willen zu ihren Punkten.

Dies lobte auch Watzke: „Wir wussten immer, was in der Mannschaft steckt. An Qualität hat es nie gemangelt. Seit dem Winter hat die Mannschaft aber verinnerlicht, dass Talent allein nicht reicht. Dieser aktuelle Siegeswille zeichnet uns aktuell aus.“ Zu viel Euphorie möchte Watzke aber offenbar nicht verbreiten, denn „wir sind mitten auf der Strecke, nicht auf der Zielgeraden. Wenn wir weiter mit totaler Leidenschaft spielen, und nur dann, werden wir auch weiter konsequent punkten.“

Kobel weiterhin fraglich

Im Spiel gegen den FC Chelsea wird der BVB jedoch wahrscheinlich erneut auf ihren Torwart verzichten müssen. Gregor Kobel verletzt sich beim Aufwärmen vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig und verpasste in Folge die Partie. BVB-Coach Edin Terzic erklärte auf der Pressekonferenz vor der Champions League-Partie, dass man bei dem Schweizer noch das Abschlusstraining abwarten müsse, um zu entscheiden, ob es für einen Kaderplatz oder gar für die Startelf reiche.

Mehr News zum BVB:

Doch auch ohne ihren Stammkeeper wird der BVB alles daran setzen, ihre Erfolgsserie weiterzuführen und den Einzug in das Viertelfinale der Champions League klarzumachen. Ob den Dortmundern dies gelingt, wird auch und vor allem an dem Willen der Mannschaft liegen. Schafft der BVB seine Leistungen der letzten Wochen zu bestätigen, wird es für den FC Chelsea durchaus schwer, das Hinspiel-Ergebnis zu drehen.