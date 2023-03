Borussia Dortmund: Mega-Talent macht auf sich aufmerksam – BVB-Chance auf direktes Scouting dahin

Auf der Jagd nach Talenten schläft Borussia Dortmund nicht. In ganz Europa sind die Scouts unterwegs und beobachten hoffnungsvolle Nachwuchsspieler. Ob sie dabei auch schon auf Luka Vuskovic gestoßen sind?

Der Kroate macht derzeit in seiner Heimat ordentlich auf sich aufmerksam. In den kommenden Tagen hätte Borussia Dortmund sogar die Chancen gehabt, sich im direkten Duell einen Eindruck von Vuskovic‘ Fähigkeiten machen zu können. Doch daraus wird nichts.

Borussia Dortmund: Kroatien-Juwel tritt auf den Plan

16 Jahre jung, 1,93 Meter hoch gewachsen und schon jetzt die ersten Profieinsätze – der Innenverteidiger begeistert gerade seinen Heimatverein Hajduk Split. Ende Februar feierte er Geburtstag und nach Jahren in der Jugend zog ihn der Verein prompt in die erste Mannschaft hoch.

++ Gemeine Betrugsmasche! Falsche BVB-Mitarbeiter greifen zu fiesem Trick ++

Nur drei Tage später feierte er für die Profis sein Debüt – im „ewigen Derby“ gegen Tabellenführer Dinamo Zagreb. Vuskovic stand sofort 90 Minuten auf dem Platz, spielte auch wenige Tage gegen NK Lokomotiva durch. Und dennoch hätte es in Kürze die Chance auf ein direktes Duell mit Borussia Dortmund gegeben.

U19-Duell in der Youth League

Vor seinem Profi-Debüt war der Abwehrspieler selbstverständlich Stammkraft in der U19, die auch an der Youth League teilnimmt. Der Nachwuchs von Hajduk Split schaffte es wie der von Borussia Dortmund bis ins Viertelfinale. Dort steht am 15. März nun das direkte Duell an.

Vuskovic spielt jetzt schon bei den Profis. Foto: IMAGO / Pixsell

Vuskovic wird jedoch nicht an der Partie teilnehmen. Das Juwel fehlt wegen einer Roten Karte! Diese hatte er in der Zwischenrunde gegen Schachtar Donezk erhalten. Bereits im Achtelfinale gegen Manchester City hatte er daher aussetzen müssen. So wird es auch gegen den BVB sein.

Borussia Dortmund sucht Juwelen

Dabei hätten sich die Dortmunder bestimmt gern ein Bild vom Verteidiger gemacht, der trotz Profi-Einsätzen immer noch für die Youth League einsatzberechtigt ist. Gerade in Sachen Innenverteidigern könnte es beim BVB dünn werden, sollte Mats Hummels nicht verlängern. Ein Talent wie Vuskovic wäre daher sicher eine überlegenswerte Kadererweiterung.

Das ist dürfte dich auch interessieren:

Auch in Zukunft will Borussia Dortmund auf eine Mischung aus Erfahrung und jungen unbedarften Talenten setzen. Die Liste an Youngsters, die im Ruhrgebiet den Durchbruch schafften, ist mittlerweile lang. Vielleicht hat die Borussia also auch Vuskovic schon auf dem Radar.