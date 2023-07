Ein junger Däne sorgt in der Türkei aktuell für Aufsehen, gilt dort als bester Innenverteidiger der Liga und könnte nun den nächsten Schritt gehen. Möglicherweise heißt dieser dann sogar Borussia Dortmund.

Der BVB soll an Victor Nelsson von Galatasaray Istanbul interessiert sein. Der 24-Jährige wäre per Ausstiegsklausel zu haben. Borussia Dortmund weiß also ganz genau, wie viel sie für einen Transfer zahlen müssten.

Borussia Dortmund: Transferziel Nelsson besitzt Ausstiegsklausel

2021 wechselte Nelsson vom FC Kopenhagen in die Türkei zu Galatasaray Istanbul. Innerhalb von zwei Jahren entwickelte er sich zum wertvollsten Innenverteidiger der türkischen Süper Lig und feierte dort mit „Gala“ in diesem Jahr die Meisterschaft.

Seine starken Auftritte blieben natürlich auch den europäischen Top-Klubs nicht verborgen. Inzwischen ist Nelsson so gefragt, dass er in diesem Jahr den nächsten Schritt gehen könnte. Laut dem verlässlichen Sport-Reporter Yagiz Sabuncuoglu sind neben Borussia Dortmund auch Tottenham Hotspur, der FC Arsenal, Atalanta Bergamo und der FC Sevilla interessiert.

Ein Wettbieten wird es bei Nelsson allerdings nicht geben – zumindest nicht in Sachen Ablösesumme. Laut dem Bericht besitzt der Innenverteidiger eine Ausstiegsklausel mit einer festgeschriebenen Ablösesumme von 25 Millionen Euro.

Geplatzter Coulibaly-Deal lässt Chancen sinken

Für Borussia Dortmund eine Summe, die man durchaus bezahlen kann – und Bedarf herrscht auf der Innenverteidigerposition ebenfalls. Mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Mats Hummels ist man zwar qualitativ gut besetzt, doch an Breite hapert es noch. Zumal Hummels wohl in seiner letzte Saison gehen wird.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Nelsson den Weg zum BVB findet, wäre wohl deutlich gestiegen, hätte der BVB den Deal um Soumaila Coulibaly über die Bühne gebracht. Der Wechsel zum FC Burnley platzte aber in letzter Sekunde (Hier mehr!). Geld und Platz wäre dann für Nelsson da gewesen.