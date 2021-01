Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: BVB kämpft Wölfe nieder – Sancho trifft wieder

Erling Haaland ist zurück - und der BVB siegt!

Borussia Dortmund bezwingt VfL Wolfsburg mit 2:0. Dank Manuel Akanji und Jadon Sancho.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Gelingt mit Haaland der Befreiungsschlag?

Das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg war ein zähes Ringen. Der BVB kämpfte letztlich die Wölfe nieder.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg -:- (0:0)

Tore: 1:0 Akanji (66.), 2:0 Sancho (90.)

Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney, Reus - Sancho, Haaland, Reyna

Wolfsburg: Casteels - Baku, Pongracic, Brooks, Paulo Otavio - Gerhardt, Arnold - Steffen, Schlager, Brekalo - Weghorst

90' Schluss in Dortmund. Akanji und Sancho bescheren dem BVB einen gelungenen Jahresauftakt 2021.

Tooor für den BVB!

90' Der BVB wankt, doch fällt nicht. Wolfsburg drückt, Witsel mit einem Befreiungsschlag auf Can, der Sancho in den Lauf schickt. Der Engländer macht das dann weltklasse gegen Paulo Otavio und trifft zu seinem ersten Saisontor.

85' Noch fünf Minuten. Muss der BVB nochmal zittern? Aktuell steht die Elf von Edin Terzic stabil. Glasner wirft mit Ginczek und Bialek nochmal zwei Angreifer rein.

81' Gerade für Erling Haaland eingewechselt, hätte Regionalliga-Torjäger Steffen Tigges beinahe sein erstes Tor gemacht. Doch Brooks kratzt den Ball von der Linie.

70' Beinahe der Doppelpack des Schweizers! Casteels unterläuft eine Ecke und hat Glück, dass Akanji knapp vorbei köpft.

Toooor für den BVB!

66' Mit einem Doppelkopfball geht der BVB durch Manuel Akanji in Führung. Der Schweizer steigt nach einem Eckstoß am höchsten, bekommt im Nacken noch einen Extra-Schwung durch Mats Hummels. Der BVB führt also!

53' Hummels spielt raus zu Guerreiro, der selbst dann in die Tiefe passt. Dort läuft sich Haaland geschickt in Position und sucht dann den schnellen Abschluss. Casteels reißt die Arme hoch und pariert stark gegen Haalands Hammer.

46' Weiter geht's! Die Borussen müssen sich steigern, wenn sie hier drei Zähler mitnehmen wollen.

45' Pause! Dortmund tut sich schwer gegen bissige Wölfe.

33' Endlich auch mal der BVB mit einer Chance! Haaland ist nach einem langen Ball im Duell mit Brooks, der Verteidiger kann den Ball klären. Haaland stand aber ohnehin im Abseits.

21' Steffen köpft aus einem Meter Entfernung Witsel an den Arm. Meunier klärt kurz vor der Linie. Der VAR checkt die Szene, aber entscheidet nicht auf Elfmeter. Die richtige Entscheidung.

6' Glück für den BVB! Der Ball rutscht zu Gerhardt durch, dessen Schuss von Hummels noch an den linken Pfosten geblockt wird.

1' Es geht los!

14.40 Uhr: Für den neuen BVB-Coach Erdin Terzic ist es die Premiere im Signal Iduna Park.

14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Beim BVB ist Bellingham nicht rechtzeitig fit geworden, für ihn startet Witsel.

Auf der Bank nehmen Platz: Hitz - Morey, Zagadou, Dahoud, Schulz, Brandt, Can, Piszczek und Youngster Tigges.

14.15 Uhr: Beim BVB kehrt Erling Haaland zurück ins Team. Dafür fällt Youssoufa Moukoko mit Knieproblemen aus. Auch Thorgan Hazard fehlt mit Muskelfaserriss.

Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Samstag, 2. Januar, 14.00 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Kann der BVB im neuen Jahr zurück in die Erfolgsspur kommen? Die gute Nachricht: Erling Haaland ist zurück.