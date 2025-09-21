Beim BVB soll es endlich passieren! Wolfsburg-Profi mit klarer Ansage

Nach der Champions League ist Borussia Dortmund wieder in der Bundesliga im Einsatz! Der Gegner am 4. Spieltag ist der VfL Wolfsburg, der im BVB-Stadion zu Gast sein wird (21. September, 19.30 Uhr).

Für viele Spieler, die zum ersten Mal im Westfalenstadion des BVB spielen, ist es ein ganz besonderes Spiel. So auch für Aaron Zehnter vom VfL Wolfsburg, der im Interview mit DER WESTEN eine deutliche Ansage in Richtung Borussia Dortmund und den Fans macht: Er will die Anhänger ruhig stellen und drei Punkte mitnehmen. Das gab es für die „Wölfe“ schon lange nicht mehr.

Borussia Dortmund: Wolfsburg-Profi macht deutliche Ansage

Während Borussia Dortmund unter der Woche in der Champions League im Einsatz war, konnte sich der VfL Wolfsburg die Partie gemütlich auf der Couch anschauen. Schließlich sind die Niedersachen in Europa nicht vertreten. Aaron Zehnter verrät dabei, dass er sich das Spiel ganz genau angeschaut hat.

„Klar, das war ein Topspiel, spannend bis zur letzten Sekunde. Champions League schaue ich sowieso immer an – und wenn dann noch mit dem BVB der nächste Gegner dabei ist, umso mehr. Da achtet man schon genau darauf, wie sie auftreten, und versucht, ein paar Dinge mitzunehmen, die uns am Wochenende helfen können“, sagt der Neuzugang im Interview mit DER WESTEN.

Und bei den Schwarzgelben wollen die Wolfsburger mögliche Fehler gnadenlos ausnutzen. „Fußball ist nun mal ein Fehlersport. Gleichzeitig wollen wir uns natürlich selbst Chancen herausspielen und nicht nur auf Fehler hoffen“, erklärt Zehnter. Auch er weiß, dass Dortmund im eigenen Stadion mit der Unterstützung der Fans vielleicht einige Prozente mehr zum Sieg hat. „Es ist schwer, gegen so eine Mannschaft anzutreten – vor allem in ihrem Stadion.“

Seit 2015 kein Sieg mehr beim BVB

Zehnter selbst war noch nie im Westfalenstadion und freut sich schon riesig drauf. „Man hört schon viel drüber, dass da eine besondere Stimmung ist. Auf das Spiel freue ich mich deshalb richtig und hoffe, dass wir die Dortmunder Fans dann etwas ruhigstellen können“, so Zehnter, der sich mit seinem Teamkollegen bei Borussia Dortmund viel vorgenommen hat.

Es soll endlich wieder ein Auswärtssieg in der Revierstadt her. Zuletzt gelang das den „Wölfen“ 2015 im DFB-Pokal mit einem 3:1-Sieg. In der Bundesliga warten die Niedersachsen sogar seit 2012 (3:2) auf drei Punkte aus Dortmund. Seitdem gab es elf Niederlagen!

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen unseren Matchplan durchziehen, ihre Stärken so gut wie möglich unterbinden und selbst mutig auftreten. Ich bin überzeugt, dass wir die Qualität haben, um dort Punkte mitzunehmen“, erklärt Zehnter abschließend.