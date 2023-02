VfL Bochum – Borussia Dortmund: Nach hässlicher Aktion! Polizei vor Risikospiel mit dringender Warnung

Derby im DFB-Pokal! Im Achtelfinale kommt es dabei zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum – Borussia Dortmund. Ein Risikospiel, wie die Polizei erklärt.

Hinzu kommt noch eine widerwertige Aktion einzelner BVB-Fans, die schon vor VfL Bochum – Borussia Dortmund für Aufsehen sorgte. Die Polizei Bochum appelliert an alle Zuschauer, die am Mittwoch (8. Februar, 20.45 Uhr) ins Stadion gehen.

VfL Bochum – Borussia Dortmund: Hässliche Aktion vor Derby

Bei der Bundesliga-Partie des BVB am 25. Januar beim FSV Mainz 05 (2:1) hinterließen einige Fans im Gästeblock hinter Aufklebern Rasierklingen. Eine gezielte Attacke auf gegnerische Fans. Nur wenige Tage später (28. Januar) war der Revierrivale VfL Bochum zu Gast in Mainz. Ob die Attacke den Bochumern galt, ist unklar. Die Dortmunder verurteilten gegenüber DER WESTEN die perfide Aktion. „Borussia Dortmund nimmt den besagten Vorfall sehr ernst und distanziert sich selbstverständlich von jeglicher Form der Gewalt. Ein solches Verhalten entspricht nicht den Werten des BVB und rückt, auch wenn es die Tat Einzelner war, in der öffentlichen Wahrnehmung die Fan-Gemeinschaft von Borussia Dortmund in ein schlechtes Licht.“

Nun kommt es im DFB-Pokal zur Begegnung VfL Bochum – Borussia Dortmund. Das Derby wird von der Polizei Bochum als Risikospiel eingestuft. „Wir haben uns als Polizei bestmöglich vorbereitet, gleichwohl appellieren wir an alle Zuschauer, sich heute Abend fair zu verhalten“, erklärt die Polizei gegenüber dieser Redaktion.

Sorgen vor Auseinandersetzung

Dennoch ist die Sorge vor Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern groß. „Die sportliche Rivalität in einem Derby geht leider regelmäßig auch mit Auseinandersetzungen zwischen gewaltgeneigten Teilen der gegnerischen Fanlager einher“, so die Polizei weiter.

Um direkte Konfrontation zu vermeiden, soll die Anwesenheit starker Polizeikräfte bereits „niederschwellige Konfliktsituationen zwischen den Vereinsanhängern vorbeugen“, damit die Partie so störungsfrei wie möglich bleibt.