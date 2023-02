Borussia Dortmund: Vor Pokal-Duell – Bochum-Profi macht BVB Ansage

Am Mittwoch (8. Februar) steht das nächste Pokalspiel von Borussia Dortmund an. Die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Schwarzgelben reisen zum VfL Bochum, um ins Viertelfinale des DFB-Pokals einzuziehen.

Vor dem Duell der beiden Revierklubs hat Christopher Antwi-Adjei im Interview mit der „WAZ“ Borussia Dortmund eine Ansage gemacht.

Borussia Dortmund: Antwi-Adjei spricht über Pokalduell

Nach dem furiosen 5:2-Sieg der Bochumer gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (4. Februar) waren die Fans an der Castroper Straße bereits heiß auf das Duell gegen den BVB. „Am Mittwoch wieder alles geben, um den gemeinsamen Pokaltraum zu leben! Auf zum Derbysieg“ schrieben die Ultras auf einem Banner im Stadion.

+++ Borussia Dortmund: Hinweis auf BVB-Wechsel? Star plaudert von Abschied – DerWesten.de +++

Auch Christopher Antwi-Adjei hat sich viel vorgenommen für das Spiel gegen Borussia Dortmund. „Wir wollen den Dortmundern auf die Füße treten und dann schauen, was möglich ist“, gibt der ehemalige Schalker bei der „WAZ“ bereits die Marschrichtung für das Duell vor.

Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum: Wer trotzt Trend des Gegners?

Sowohl der BVB als auch der VfL Bochum können auf beeindruckende Serien zurückblicken. Während der BVB in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel sieglos gestaltet hat, sind die Bochumer bereits seit fünf Heimspielen in Serie ungeschlagen. Somit treffen zwei Serien aufeinander, die der jeweils andere Klub gerne beenden möchte.

Mehr aktuelle Infos:

Trotz des Aufwärtstrends der Bochumer gilt der BVB an der Castroper Straße als der Favorit. Nicht zuletzt auch, weil die Borussen das direkte Duell Anfang November in Dortmund mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Doch weil in Pokalspielen alles möglich ist, dürften sich die Fans der beiden Mannschaften auf eine packende Partie einstellen.