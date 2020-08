Borussia Dortmund: Plötzliche Kehrtwende – Bekommt ER beim BVB einen neuen Vertrag?

Dortmund. Bekommt ein Talent bei Borussia Dortmund einen neuen Vertrag, obwohl er seit über einem Jahr nicht mehr für den BVB aufgelaufen ist? Über die Zukunft von Sergio Gomez wird aktuell geredet und verhandelt.

Das bestätigte nun der Sportdirektor von Borussia Dortmund, Michael Zorc. Denn obwohl der junge Spanier ein Jahr ausgeliehen war, hat man ihn in Dortmund nicht vergessen.

Borussia Dortmund: Verlängerung und erneute Leihe?

Die Leihe für Sergio Gomez zu HD Huesca lief für ihn sehr erfolgreich. Mit seinem Leihverein stieg der 19-Jährige in die erste Liga in Spanien auf. Nun beschäftigt sich der BVB mit der Zukunft des Juwels, wie Zorc gegenüber der „WAZ“ bestätigte.

„Sergio ist noch ausgeliehen“, erklärt der Sportdirektor die aktuellen Verhältnisse zwischen Verein und Spieler. „Wir hatten das bis Mitte August terminiert, weil wir damals nicht wussten, ob SD Huesca direkt aufsteigt oder in die Aufstiegsrunde kommt.“

Das ist Sergio Gomez:

Geboren am 5. September 2000 in Badalona

Ausgebildet beim FC Barcelona

Wechselte 2018 zum BVB

Nach nur drei Einsätzen in der ersten Mannschaft folgte die Leihe nach Spanien

Seit November 2019 U21-Nationalspieler

Am Ende eine unnötige Vorkehrung: Gomez und Huesca stiegen als Zweitliga-Meister in die Primera Division auf. Gomez spielte dabei eine entscheidende Rolle. Der Offensivmann kam in 36 von 42 Spielen zum Einsatz und zählte damit zu den absoluten Stammkräften.

An der Torgefahr haperte es zwar noch ein wenig (1 Tor/3 Vorlagen), dennoch sind sowohl die Verantwortlichen in Spanien als auch in Deutschland von ihm überzeugt. Daher könnte für Gomez nun eine Vertragsverlängerung in Dortmund und anschließend eine erneute Leihe zu Huesca winken.

„Da sind wir in Gesprächen, wie es weitergeht“, erklärt auch Zorc. Gomez‘ aktueller Vertrag läuft noch bis 2021. Dieser könnte um ein Jahr verlängert werden. Dafür könnte der junge Spanier nun ein weiteres Jahr in Spanien bleiben und wichtige Erfahrungen in La Liga sammeln.

Wie sich die vertragliche Situation bei zwei weiteren Spielern des BVB darstellt und was Zorc zu ihnen zu sagen hat, liest du bei der „WAZ“.

Gomez wartet auf den Durchbruch beim BVB

Anders als viele andere talentierte Spieler wie Jadon Sancho oder Achraf Hakimi hat Gomez den Durchbruch bei Borussia Dortmund nicht auf Anhieb geschafft. Anfang 2018 kam er vom FC Barcelona zu den Schwarzgelben. Vor seiner Leihe reichte es für ihn allerdings nur zu einigen Kurzeinsätzen.

Trotzdem glauben die Verantwortlichen des BVB nach wie vor an Gomez. Das zeigen auch die Pläne für eine mögliche Verlängerung. Mit den Erfahrungen und der Spielpraxis aus Spanien gelingt ihm dann vielleicht auch noch der Durchbruch in Dortmund. (mh)