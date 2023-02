Borussia Dortmund im Vertragschaos – mit ihnen MUSS Kehl verlängern

Sieben Spiele, sieben Siege – Borussia Dortmund schwebt auf Wolke sieben. Auch in der Champions League setzt sich die Erfolgsserie fort. Spieler und Fans genießen das Hier und Jetzt. Nur einer kriegt immer größere Bauchschmerzen: Sebastian Kehl.

Das hat aber nicht mit der sportlichen Verfassung von Borussia Dortmund zu tun, sondern mit der Vertragssituation einiger Spieler. Im Sommer laufen bei sieben Profis des BVB die Verträge aus. Wir werfen einen Blick auf die Kandidaten, mit denen Kehl unbedingt verlängern sollte.

Reus, Dahoud, Hummels – Borussia Dortmund sollte Trio halten

Den Anfang auf der Liste macht der Akteur, bei dem so gut wie alle Fans sehnlichst auf Vollzug warten: Marco Reus. Der 33-Jährige spielt seit mittlerweile fast elf Jahren im Verein. Er ist Gesicht, Kapitän und Identifikationsfigur in Personalunion. Gerüchte, er könne beispielsweise nach Leipzig wechseln, jagen den Anhängern Angst ein. Verlängert Kehl nicht mit ihm, könnte den Sportdirektor das beim eigenen Anhang Kredit kosten. Zudem hat Reus trotz seines Alters noch immer sportlichen Wert für den BVB – das hat er durch seinen Siegtreffer gegen Bochum nach Einwechslung bewiesen.

Sportlichen Wert liefert auch Mahmoud Dahoud. Der Nationalspieler erholt sich noch immer von seiner langen Verletzung. Prompt kamen Abgangsgerüchte auf. Allerdings sprechen auch bei ihm mehrere Faktoren für eine Verlängerung. Bevor er in der Hinrunde ausfiel, war Dahoud endlich fester Bestandteil der Mannschaft. Er kann das Spiel dirigieren und lenken. Zudem könnte er in die Rolle von Jude Bellingham wachsen, wenn dieser den Klub verlässt – oder im Mittelfeld zumindest Teil dieser Aufgaben übernehmen.

Der Dritte im Bunde ist Mats Hummels. Mit 34 dürfte er seinen letzten (längeren) Vertrag unterschreiben. Für den BVB hätte er allerdings immer noch einen großen Wert. Als Anführer in der Kabine ist er unumstritten. Und auch wenn die Zukunft Niklas Süle und Nico Schlotterbeck gehört, gäbe Hummels als dritter Verteidiger Sicherheit für die Breite des Kaders.

Zwei Grenzfälle beim BVB

Schon unsicherer ist bei Borussia Dortmund die Personalie Raphael Guerreiro. An guten Tagen ist er einer der feinsten Techniker, die man in Dortmund je gesehen hat. An schlechten Tagen wirkt er oft lustlos, worunter seine Leistung dann auch leidet. Hier kommt es wohl drauf an, ob der BVB einen bezahlbaren Ersatz findet, der ähnliche Stärken verspricht. Ist das nicht der Fall, sollte sich Kehl auch mit dem Portugiesen an den Verhandlungstisch setzen.

Ebenfalls ein Grenzfall ist Luca Unbehaun. Doch bei ihm stehen die Zeichen auf Abgang. Jahrelang galt das Eigengewächs als großes Torwarttalent. Allerdings stockt seine Karriere. Die Nummer 1 ist fest an Gregor Kobel vergeben. Auch dessen Ersatz Alexander Meyer sitzt fest im Sattel. Zudem hat der 21-Jährige in der U23 den Kampf gegen Marcel Lotka verloren, der langfristig ebenfalls zu den Profis will. Eine Verlängerung macht daher für beide Seiten nur noch wenig Sinn.

Borussia Dortmund: Duo muss wohl neu planen

Übrig bleiben damit nur noch Felix Passlack und Anthony Modeste. Wenig überraschend werden wohl beide den Verein verlassen. Modeste war ohnehin nur als Sturmübergang bis zur Haller-Rückkehr geplant und konnte selten überzeugen. Passalck wartet bei der Borussia seit Jahren auf den Durchbruch, aus dem aber einfach nichts werden will. Bei aller Verbundenheit zum Verein, wird dieser ihn wohl nicht länger auf der Gehaltsliste haben wollen.