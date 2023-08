Borussia Dortmund: Schon vor Saisonstart – Verletzungssorgen haben bittere Auswirkungen

Während die Profis von Borussia Dortmund erst am Donnerstag (3. August) aus den USA zurückkehren und erst am 12. August der Auftakt im DFB-Pokal ansteht, läuft bei der zweiten Mannschaft des BVB schon die Vorbereitung auf das erste Saisonspiel. Am Samstag (5. August) ist Dortmund in der 3. Liga zu Gast bei Preußen Münster.

Eigentlich ist alles angerichtet, doch die Verletzungssorgen bei den Profis haben jetzt auf Auswirkungen auf Borussia Dortmund II. Die geplante Rückreise der Spieler aus der U23 verzögert sich. Sie könnten den Auftakt verpassen.

Borussia Dortmund: U23-Spieler drohen Saisonstart zu verpassen

Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Thomas Meunier und Julian Duranville – den BVB verfolgt während seiner USA-Reise die Verletzungsseuche. Gleich vier Spieler verletzten sich im Trainingslager in den Vereinigten Staaten und stehen damit zumindest kurzfristig nicht zur Verfügung.

Diese Personalnot hat jetzt auch Auswirkungen auf Dortmund II. Eigentlich sollten mehrere Kicker aus der U23 vorzeitig die Heimreise antreten, um rechtzeitig zum Saisonstart wieder zurück zu sein. Dieser Plan wurde laut „Ruhr Nachrichten“ aufgrund der Verletzungssorgen nun aber über den Haufen geworfen.

Rückreise verzögert sich

Marian Kirsch, Antonios Papadopoulos, Hendry Blank, Guille Bueno, Ole Pohlmann, Samuel Bamba und Paul Besong sollen demnach erst am Donnerstag die Heimreise antreten. Damit kämen sie mit Jetlag frühestens 48 Stunden vor dem Auftaktspiel in Dortmund an. Lediglich Marcel Lotka soll schon vorher zurück gereist sein.

„Die Jungs kommen erst in den nächsten Tagen wieder, hatten viel Reisestress und wir haben jetzt einen Großteil der Vorbereitung ohne sie absolviert – von daher werden wir das hinbekommen“, gab sich Trainer Ingo Preuß gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ gelassen. Immerhin: Angreifer Justin Butler soll bis Samstag wieder fit sein.