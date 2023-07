Borussia Dortmund verkündet Paukenschlag! Fans sind angetan – „Mega“

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell. Borussia Dortmund hat den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Emre Can verlängert. Am Samstagvormittag (22. Juli) verkündeten die Schwarzgelben die Neuigkeit.

Die Verlängerung ist ein weiteres Zeichen, dass Borussia Dortmund im defensiven Mittelfeld mit den Spielern plant, die ohnehin schon da sind. Bei den Fans kommt die Verlängerung mit Can größtenteils gut an.

Borussia Dortmund: Can bleibt schwarzgelb

Seit dreieinhalb Jahren spielt Can bereits im Ruhrgebiet, nun könnten drei weitere Jahre dazu kommen. Wie der Verein bekannt gab, habe man sich mit dem 29-Jährigen auf eine Vertragsverlängerung bis 2026 geeinigt.

„Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben“, beschreibt Sportdirektor Sebastian Kehl die Gründe. „Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen.“

„Bin definitiv angekommen“

Vergessen ist der schwere Start, den der einstige 25 Millionen Euro Neuzugang bei Borussia Dortmund hatte. Erst in der vergangenen Rückrunde machte er einen großen Sprung, galt er vorher doch sogar als Streichkandidat.

Er fühle sich sehr wohl in Dortmund, teilte der Mittelfeldspieler in der offiziellen Verkündung mit. “ In den vergangenen Monaten bin ich definitiv angekommen und habe das gezeigt, was ich von mir selbst erwarte und was die Fans hier von mir erwarten“. Diese Leistungen müssten der Maßstab für die Zukunft sein.

Borussia Dortmund: Fans glücklich

Auch die Fans sind mit der Verlängerung glücklich. Vom Typ ist Can ohne Frage ein Spieler, den die Dortmunder brauchen, wenn sich wieder Lethargie breit macht. Viele Anhänger hoffen, dass Can seine Form beibehält:

„So wichtig.“

„Mega Deal, wenn er so weiterspielt.“

„Die erste gute Meldung in diesem Transfersommer.“

„Glückwunsch aber bitte fangt jetzt endlich an mit Transfers, wir haben noch so viele Baustellen.“

„Gute Entscheidung, wenn er so spielt, wie in der vergangenen Rückrunde.“

BVB-Twitter ist sich also einig: eine gute Entscheidung. Allerdings wird auch deutlich: Die Sehnsucht nach neuen Spielern ist bei Borussia Dortmund dadurch nicht einfach verflogen. Kehl ist weiter gefordert.