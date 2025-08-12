Borussia Dortmund versucht es erneut – kommt ein Transfer-Flirt im zweiten Anlauf?

Borussia Dortmund muss wegen einer Wadenverletzung rund zwei Monate auf Niklas Süle verzichten. Der Nationalspieler verletzte sich im Testspiel gegen Juventus Turin. Laut „Sky“ überlegt der BVB, ob ein Ersatz für Süle auf dem Transfermarkt verpflichtet werden soll. Zwei Kandidaten stehen bereits im Raum: Juan Gimenez und Renato Veiga.

Der 19-jährige Juan Gimenez spielt aktuell bei Rosario Central und zählt zum argentinischen U20-Nationalteam. „Sky“ berichtete Ende Juli von „mehreren Team-Calls“, die Gespräche zwischen Borussia Dortmund und Gimenez seien „weit fortgeschritten“. Eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro steht zur Debatte.

Veiga für Borussia Dortmund erneut eine Option?

Der zweite Kandidat ist Veiga. Laut „Sky“ prüft der BVB die Möglichkeit einer Leihe des 22-jährigen Portugiesen. Chelsea zeigt sich auch einem Verkauf gegenüber aufgeschlossen, fordert dafür aber ein Gesamtpaket von mindestens 40 Millionen Euro.

Die Verteidigungssituation des BVB könnte diese Überlegungen beschleunigen. Neben Süle fehlen derzeit auch Nico Schlotterbeck (Meniskusriss) bis Oktober und Emre Can (Adduktorenprobleme). Waldemar Anton bleibt der einzige erfahrene Innenverteidiger im Kader, während Talent Filippo Mane als interne Lösung für Süle gehandelt wird.

BVB priorisiert eigentlich offensive Verstärkung

Obwohl das Transferbudget ursprünglich für einen Offensivspieler eingeplant war, könnte sich der BVB durch die Abwehrprobleme zum Umdenken gezwungen sehen. Der Klub diskutiert derzeit intern über mögliche Optionen, da die Verteidigung stark dezimiert ist. Der mögliche Einsatz von Mane würde dem BVB jedoch Transferausgaben ersparen.

Die Entscheidung über einen Neuzugang dürfte bald fallen, da die defensive Stabilität des BVB gefährdet ist. Mit Gimenez und Veiga hätten die Dortmunder zwei vielversprechende Kandidaten, um die Ausfälle zu kompensieren. Der BVB will jedoch klug investieren und sein Kaderbudget effizient nutzen. Veiga könnte nun im zweiten Versuch nach Dortmund kommen – schon im letzten Jahr ist er beim BVB gehandelt worden.

