Borussia Dortmund – Union Berlin: Terzic mit Startelf-Überraschung! Star nach Verletzung zurück

Borussia Dortmund möchte im Spiel gegen Union Berlin zurück in die Erfolgspur finden. Nach den beiden heftigen Dämpfern in München und in Leipzig geht es nun darum, gegen den Tabellendritten wieder einen Sieg einzufahren und den Druck im Titelkampf hochzuhalten.

Im Spiel Borussia Dortmund – Union Berlin kann BVB-Trainer Edin Terzic wieder mit einem weiteren Rückkehrer freuen. Karim Adeyemi steht Schwarz-Gelb wieder voll zur Verfügung und beginnt direkt von Anfang an.

Borussia Dortmund – Union Berlin: Startelf-Comeback für Adeyemi

Sowohl von den Fans als auch von seinen Kollegen wurde er schmerzlich vermisst, jetzt ist er wieder voll zurück: Karim Adeyemi meldet sich nach seiner Verletzung wieder zurück und beginnt im Spitzenspiel gegen die Eisernen von Anfang an. Der 21-Jährige verletzte sich Mitte Februar und fiel anschließend mit einem Muskelfaserriss verletzt aus. Für den Angreifer ist es der erste Einsatz seit seiner Verletzung. Schon im Top-Spiel gegen die Bayern saß der Stürmer erstmal wieder auf der Bank, wartete auf einen Einsatz allerdings vergeblich.

Knapp zwei Monate später sorgt sein Trainer Edin Terzic für eine Überraschung und lässt den jungen Stürmer direkt von Anfang an spielen. Der klassische Sprung ins kalte Wasser! Gemeinsam mit seinen Offensiv-Kollegen soll der deutsche WM-Fahrer nun also wieder für reichlich Tore sorgen. Auch Sturm-Partner Sebastien Haller steht wieder in der Startelf. Das Pokal-Viertelfinale unter der Woche verpasste der Ivorer noch verletzt.

++ Borussia Dortmund – Union Berlin im TV und Livestream: Hier siehst du das Spiel live ++

Sofern Adeyemi wieder bei hundert Prozent ist – wovon man bei einem Startelfeinsatz von ausgehen kann – wird er dem BVB sicherlich helfen können. Besonders seine Explosivität und seine hohe Geschwindigkeit bringen eine neue Komponente ist das Spiel der Westfalen. Vor allem im Pokal-Spiel gegen RB Leipzig war der Offensiv-Drang nahezu komplett nicht vorhanden. Das soll und muss sich, unter anderem mit Karim Adeyemi, gegen Union Berlin wieder ändern.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kapitän nur auf der Bank, Wolf krank

Anders als Adeyemi sitzt Kapitän Marco Reus nur auf der Bank. Nachdem der Routinier in den vergangenen Wochen stets in der Startelf stand, kommt diese Änderung durchaus etwas überraschend. Die BVB-Fans rätseln indessen, ob es möglicherweise sogar sportliche Gründe haben könnte, dass Terzic Reus zunächst nur auf der Bank lässt. Sowohl in München als auch in Leipzig lieferte der 33-Jährige überhaupt nicht ab. Gut möglich also, dass Terzic sich angesichts der jüngsten Leistungen von Reus eher für den flinkeren Adeyemi entschieden hat.

Dazu muss Terzic kurzfristig auf Rechtsverteidiger Marius Wolf verzichten. Der Neu-Nationalspieler ist nach dem Pokal-Spiel erkrankt und steht somit nicht zur Verfügung. Dies teilte der Verein mit. Shootingstar Jude Bellingham ist indessen wieder zurück. Nachdem der Brite unter der Woche noch etwas geschont wurde und zunächst nur auf der Bank gesessen hatte, spielt der 19-Jährige im Heimspiel gegen Union wieder von Anfang an.

Weitere News:

Mit einigen Startelf-Veränderungen und Überraschung möchten Terzic und Co. ganz wichtige Punkte einfahren. Mit einer weiteren Niederlage würde die Stimmung in Dortmund wohl düster werden. Um dieses Szenario zu verhindern, müssen Adeyemi, Bellingham und Co. gegen eine starke Mannschaft aus Berlin-Köpenick bestehen. Union könnte mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund sogar an den BVB vorbeiziehen.