Borussia Dortmund: Ultras üben mit Banner scharfe Kritik – „Schluss mit euren Schikanen“

Für Borussia Dortmund geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nur wenige Tage nach dem 1:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea, stand in der Bundesliga das Heimspiel gegen Hertha BSC statt.

Ein Thema, das aktuell für Aufregung in der Bundesliga sorgt, ist eine Polizeikontrolle in Baden-Württemberg. Mittendrin waren Köln-Fans, die mit den Anhängern von Borussia Dortmund eine enge Freundschaft bindet. Beim Heimspiel gegen die Berliner zeigten die BVB-Fans dann mit Banner deutlich, was sie davon hielten.

Borussia Dortmund: Fans üben deutliche Kritik

Was war passiert? Sechs Fanbusse des 1. FC Köln sind auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (18. Februar) von der Polizei gestoppt worden. Es habe sich um einen Einsatz der Gefahrenvorsorge gehandelt, teilte die Polizei mit. Jedoch hätten die Insassen trotz mehrmaliger Durchsagen nicht dazu bewegt werden können, sich dieser Kontrolle zu unterziehen. Ein Busfahrer habe sich geweigert, die Tür zu öffnen.

„Ich habe vor dem Spiel die Info bekommen, dass die Busse in eine Polizeikontrolle gekommen sind“, sagte Kölns Sportchef Christian Keller nach der 0:3-Niederlage seiner Mannschaft: „Die Polizeikontrolle soll wohl recht intensiv angedacht gewesen sein, und dann haben die Insassen in Verbindung mit der Polizei entschieden, dass sie so spät erst zum Spiel kommen würden, dass sie gleich wieder heimfahren. Ich kann das nicht abschließend beurteilen. Es wäre aber natürlich schön gewesen, wenn die Fans hier gewesen wären.“

Im Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC am Sonntag (19. Februar) zeigten dann die schwarzgelben Anhänger, was sie von der Aktion halten.

„Schluss mit euren Schikanen“

„BAWü: Schluss mit euren Schikanen gegen Gästefans. Fanrechte sind Grundrechte“, steht auf einem Riesenbanner der Ultras von Borussia Dortmund. Immer wieder äußerten sich die Anhänger in der Vergangenheit zu solchen Polizeithemen, da sie auch selbst öfters wohl betroffen waren.

Die BVB-Fans mit einer deutlichen Kritik an die Polizei aus Baden-Württemberg. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Am frühen Sonntagmorgen sorgten die BVB-Fans dann allerdings selbst für eine hässliche Aktion. Rund 150 Personen aus der Fanszene der Dortmunder und von Rot-Weiss Essen attackierten Anhänger des FC Schalke 04.

Dabei gab es mehrere Verletzte, darunter ein Busfahrer. Das Derby wirft seine Schatten voraus. Am 11. März gastiert der BVB in Gelsenkirchen.