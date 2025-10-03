Hammer bei Borussia Dortmund: Ex-BVB-Ultra wird neuer Vizepräsident

Im November wird gewählt – doch der neue Präsident von Borussia Dortmund steht bereits fest. Nach dem Rückzug des aktuellen Amtsinhabers Reinhold Lunow ist der Weg frei für Hans-Joachim Watzke. Er ist der einzige Kandidat und hat seinen Sieg bereits sicher.

Die Entscheidung, wer mit ihm das neue Präsidium bildet, stand dagegen noch aus. Laut „Ruhr Nachrichten“ steht auch das nun aber fest. Eine bemerkenswerte Entscheidung: Ein einstiger Ultra wird der neue Vize-Präsident von Borussia Dortmund.

Ex-BVB-Ultra wird Vizepräsident

Freie Bahn statt Kampfabstimmung – der vielbeachtete Wettstreit zwischen Lunow und Watzke ist nach dem Rückzug des aktuellen BVB-Präsidenten umgangen (hier mehr dazu). Wenige Monate vor der Mitgliederversammlung hat Watzke laut „RN“ nun auch sein Team zusammengestellt. Einen kleinen Sieg kann Lunow aber noch feiern: Sein Vertrauter Jakob Scholz ist als Vorstand der Fan- und Förderabteilung zurückgetreten – wohl, weil er künftig Teil des neuen Präsidiums werden soll. Als eine vierte Person. Das bedarf sogar einer Satzungsänderung, denn aktuell sind dafür nur drei Stellen vorgesehen.

Auch die anderen beiden Mitglieder des Watzke-Teams stehen inzwischen wohl fest. Die aktuelle Vizepräsidentin Silke Seidel soll an Bord bleiben, künftig aber als Schatzmeisterin agieren. Den Stellverteterposten von Watzke übernimmt dann offenbar Daniel Lörcher. Ein Mann mit einer besonderen Vita bei Borussia Dortmund.

Von der Südtribüne ins BVB-Präsidium

Bekannt wurde er bei den Fans einst als Vorsänger auf der Südtribüne. Als führendes Mitglied der größten Dortmunder Ultragruppe „The Unity“ peitschte er jahrelang die Fans zu Höchstleistungen an – auch in der erfolgreichsten Zeit der jüngeren Vereinsgeschichte, den Klopp- und Meisterjahren Anfang der 2010er Jahre. Anschließend erfüllte er sich seinen nächsten Traum als BVB-Fan, gab seinen Job als Versicherungskaufmann auf und wurde Teil des Vereins. Erst wurde er Fanbeauftragter, dann Leiter der Abteilung Fanangelegenheiten und im August 2019 schließlich Leiter Corporate Responsibility.

Dabei setzte er sich vor allem für Antidiskriminierung und gegen Antisemitismus ein. Ein Kampf, den er schon vorher jahrelang mit großer Leidenschaft ausfocht. Für ihn verließ er den Verein 2022 schließlich, gründete die gemeinnützige Gesellschaft „What matters“. Erst jüngst wurde er im NRW-Landtag für seine Arbeit mit dem Zukunftspreis der Israelstiftung Deutschland ausgezeichnet.

Als Verantwortlicher für die Anti-Diskriminierungsarbeit blieb er dem BVB trotz der neuen Aufgabe erhalten und kehrt nun in bedeutender Funktion zu Borussia Dortmund zurück – als neuer Vize-Präsident.