Borussia Dortmund: Youngster wird zum Matchwinner – BVB-Fans sicher: „Den Namen sollte man unbedingt auf dem Zettel haben“

Während die Profis von Borussia Dortmund in der Champions League die Segel schon streichen mussten, kämpft der BVB-Nachwuchs in der Youth League noch um den Titel.

Mit einem 5:3 gegen den FC Empoli zog Borussia Dortmund ins Achtelfinale der Youth League ein. Ein Youngster zog dabei alle Blicke auf sich. Die Fans setzen schon jetzt große Hoffnungen in ihn.

Borussia Dortmund: Youngster spielt groß auf

Der Nachwuchs von Borussia Dortmund stellte auch auf internationaler Ebene mal wieder seine Klasse unter Beweis. In einem wilden Spiel ging der BVB am Ende mit 5:3 als Sieger hervor. Die Tore erzielten Jamie Bynoe-Gittens, Julian Rijkhoff, Bradley Fink, Lion Semic und Leonardo Pezzola (Eigentor).

Der überragende Mann des Spiels war aber ein anderer: Tom Rothe. Als Außenverteidiger sorgte er auf der linken Außenbahn für mächtig Betrieb. Er gab die Vorlage zum 1:0 von Bynoe-Gittens, brachte die Flanke vor dem Eigentor zum 2:2.

Tom Rothe spielt in der U19 groß auf. Foto: imago images/Kirchner-Media

Das 4:2 hätte er dann fast selbst erzielt. Sein Kopfball knallte aber nur gegen die Unterkante der Latte, Bradley Fink drückte den Ball schließlich über die Linie. Bei den Fans führte die starke Leistung des 17-Jährigen schon zu Gedankenspielen. Sie sehen ihn bereits als potentiellen Mann für die Profis.

--------------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

--------------------------------------

Borussia Dortmund: Rothe schon bereit für die Profis?

„Tom Rothe ist wirklich unfassbar gut. Es würde mich nicht wundern, wenn er nächste Saison Rapha ordentlich unter Druck setzt. Den Namen sollte man unbedingt auf dem Zettel haben“, schreibt ein Anhänger bei Twitter. Ein Anderer ist sich sicher: „Tom Rothe wird auf jeden Fall Bundesliga-Spieler.“

>>> Borussia Dortmund: Nächste Superstars? BVB-Bosse nehmen gleich zwei Youngsters ins Visier

Rothe kam erst im Sommer vom FC St. Pauli zu Borussia Dortmund. In der U19 ist der Außenverteidiger auf Anhieb gesetzt, stand unter Trainer Mike Tullberg in fast jedem Spiel in der Startelf. Vielleicht darf er sich im Sommer wieder bei den Profis probieren. Im Sommertrainingslager in Bad Ragaz war er schon dabei.