Borussia Dortmund trifft wichtige Personalentscheidung! ER bleibt dem BVB erhalten

Borussia Dortmund hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Wie der Verein mitteilt, wird Mike Tullberg auch weiterhin für den BVB im Einsatz sein.

Damit bleibt Borussia Dortmund der erfolgreiche U19-Trainer bis mindestens 2026 erhalten.

Borussia Dortmund verlängert mit U-19-Coach Tullberg

Mike Tullberg bleibt auch weiterhin U19-Trainer von Borussia Dortmund. Dies teilt der Verein wenige Tage nach dem Gewinn der A-Junioren Deutschen Meisterschaft mit. 2016 kam der dänische Fußball-Fachmann von Vendsyssel FF nach Dortmund. Hier formte er ein eindrucksvolles Team.

Meister-Macher Mike Tullberg bleibt beim BVB! Foto: IMAGO/Kirchner-Media

Die BVB-A-Junioren dominierten die Bundesliga West. Im Pokalfinale der A-Junioren scheiterte die Mannschaft knapp. Auch international präsentierte sich die Truppe unter Tullbergs Führung stark. Trotzt Dominanz scheiterten die BVB-Junioren in der UEFA Youth League unglücklich erst im Viertelfinale an Atletico Madrid. In der kürzlich abgeschlossenen Saison gewann Tullberg satte 30 seiner 38 Partien. Drei Partien endeten Unentschieden, fünf gingen verloren.

+++ Ungarn – Deutschland: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – wegen DIESER Entscheidung des DFB-Teams +++

Tullberg gerät ins Schwärmen – „Für mich gibt es kein Ich, sondern nur ein Wir“

„Kontinuität auf den Cheftrainer-Positionen im Nachwuchsbereich ist wichtig für ein erfolgreiches Arbeiten. Diese Vertragsverlängerung ist ein tolles Zeichen von Mike Tullberg. Sie zeigt, wie hoch seine Begeisterung und Identifikation für den BVB im Allgemeinen und für unseren Nachwuchs im Speziellen sind. Mike hat bewiesen, dass er mit seiner ambitionierten Arbeit sowohl die Mannschaft als auch jeden einzelnen Spieler individuell weiterentwickeln kann. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit ihm fortzusetzen“, zitiert der BVB Lars Ricken, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.

Lars Ricken zeigt sich mit der Vertragsverlängerung zufrieden. Foto: imago images / DeFodi

Mike Tullberg betont: „Ich bedanke mich für das große Vertrauen der Verantwortlichen, das ich vom ersten Tag an gespürt habe. Dass ich meinen Vertrag zwei Jahre vor Auslaufen um zwei Jahre verlängern durfte, weiß ich sehr zu schätzen. Für mich gibt es kein Ich, sondern nur ein Wir. Diese Vertragsverlängerung ist Ausdruck der Arbeit des gesamten Trainerteams. Wir fühlen uns hier in Dortmund pudelwohl. Der Verein ist sehr groß und doch familiär. Für mich ist dieser Klub eine zweite Familie geworden. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern im Nachwuchs und natürlich auch auf den Austausch mit unserem neuen Profi-Cheftrainer Edin Terzic.“

----------------------------------------------------------

Mehr News zum BVB

----------------------------------------------------------

Die U19-Youngster Jamie Bynoe-Gittens, Lion Semic und Tom Rothe feierten in der abgelaufenen Spielzeit ihr Profidebüt in der Fußball-Bundesliga. Mehr sollen folgen. Daran wird auch Mike Tullberg weiterhin arbeiten.

Borussia Dortmund bekommt einen Korb! DIESER Wechsel ist vom Tisch

Borussia Dortmund muss auf dem Transfermarkt einen Rückschlag hinnehmen. Bei wem der BVB eine Absage kassiert hat, erfährst du hier.(fp)