Borussia Dortmund teilt Jubel-Video – und kriegt von den Fans eine klare Ansage

Dortmund. Die Mannschaft von Borussia Dortmund feiert, tanzt und singt nach einem Sieg im heimischen Stadion – ein Anblick, den die Fans kaum noch gewohnt sind. Schließlich war der 2:0-Heimsieg der Schwarz-Gelben gegen Wolfsburg am 3. Januar der bisher einzige (!) Liga-Heimsieg in den letzten drei Monaten.

Deshalb sind es auch nicht die Profis um Marco Reus, Jadon Sancho & Co., die in einem Video auf dem BVB-Twitter-Account ausgelassen jubeln. Es ist die U23 von Borussia Dortmund, die am Mittwoch in der Regionalliga West mal eben einen 5:1-Kantersieg gegen Borussia Mönchengladbach II einfuhr. Und die Ansage der Fans ist mehr als deutlich.

Borussia Dortmund: U23-Jubel begeistert die Fans

Nach einem frühen Rückstand drehte der BVB in der Schlussviertelstunde auf und schoss fünf Tore in 15 Minuten. Unter den Torschützen war auch Offensiv-Talent Ansgar Knauff (19), der im Dezember erst einen Vertrag bei den Profis unterschrieb (DER WESTEN berichtete <<<) und gegen Zenit St. Petersburg bereits sein Champions-League-Debüt feierte.

Dass die Fans das junge Team feiern, ist verständlich. „Was für eine tolle eingeschworene Truppe“, freut sich ein Nutzer in den Kommentaren unter den Videos.

Doch viele BVB-Anhänger stellen klar: Einen solchen Teamgeist vermissen sie bei der Profi-Mannschaft extrem!

Fans wollen mehr Leidenschaft bei den Profis sehen

Die Reaktionen in den Kommentaren sind eindeutig: Die Fans sind mit der Leistung und dem Auftreten der A-Mannschaft keinesfalls zufrieden – und wünschen sich eine ähnliche Körpersprache wie bei der U23. Das machten sie in den vergangenen Tagen auf Twitter deutlich:

„Mentalität. Unvorstellbar, dass das die Herren Reus, Sancho und Co. so etwas machen würden. Also wirklich so unvorstellbar, nicht mal in einem Paralleluniversum...Ehrlicherweise sehr traurig eigentlich.“

„Können sich die Profis mal ne Scheibe von abschneiden.“

„U23 > Profis“

„Man sieht deutlich mehr Teamchemie in unserer U23 als bei unseren Profis.“

„So identifiziert man sich. BVB, bitte der ersten mal eine Stunde lang vorspielen.“

„Profis, so sieht das aus, wenn man das Trikot in Ehren trägt“

Die Gelegenheit, die Fans mit einer starken Leistung wieder für sich zu gewinnen, haben die BVB-Profis am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Im Hinspiel (0:2) am 2. Spieltag bescherten die Schwaben den Dortmundern die erste Niederlage der Saison. (at)