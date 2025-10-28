Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund im TV und Livestream: Hier siehst du den Pokal-Kracher live

Größtes Stadion in Deutschland, Bayern-Jäger und zahlreiche Top-Stars – Borussia Dortmund zählt hierzulande zu den beliebtesten Klubs. Der BVB hat eine große Fanbase auf der ganzen Welt, die Spiele im TV und Livestream verfolgen Millionen Zuschauer.

Du bist BVB-Fan und willst die Spiele von Borussia Dortmund im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir hier, wie du die Partien deiner Lieblingsmannschaft sehen kannst.

Borussia Dortmund im TV und Livestream bei Sky, DAZN und Co.

Sky, DAZN, RTL+, Prime… durch den Abo-Dschungel im Fußball durchzublicken, ist nicht so einfach. Gefühlt jedes Spiel von Borussia Dortmund läuft im TV und Livestream bei einem anderen Anbieter. Da der BVB in drei Wettbewerben vertreten ist, wird es für die Fans noch komplizierter.

Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund im TV und Livestream:

Dienstag, 28. Oktober, 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (DFB-Pokal), ZDF & Sky

Freitag, 31. Oktober, 20.30 Uhr: FC Augsburg – Borussia Dortmund (Bundesliga), Sky

Die Bundesliga-Rechte teilen sich Sky und DAZN. Die Begegnungen des Spieltags am Freitag und am Samstag aus dem Signal Iduna Park zeigt Sky. Sowohl um 15.30 Uhr als auch das Topspiel um 18.30 Uhr laufen im linearen Pay-TV, bei WOW, auf Skysport.de und bei SkyGo. Die Konferenz am Samstagnachmittag zeigt ab 2025/26 dagegen DAZN – ebenso die Sonntagsspiele zu den Anstoßzeiten 15,30 Uhr, 17.30 Uhr und teilweise auch 19.30 Uhr.

Spitzenfußball im Sonderangebot! Du willst nicht nur die Bundesliga am Samstag und Sonntag schauen, sondern auch die Champions League? Mit diesem Angebot sparst du jetzt beim DAZN-Abo!🛒

Wer sich aber kein Abonnement leisten will oder kann, der kann auf kostenlose Highlightstreams umsteigen. Zu sehen sind die ARD-Sportschau (Samstag, 18.30 Uhr), ZDF-Sportstudio (Samstag, 23 Uhr), Bundesliga Pur bei Sport1 (Sonntagvormittag). Highlights gibt es auch bei Sky, DAZN und RTL+ – aber das kostet wiederum. Neu ab 2025/26: Die großen Rechteinhaber Sky und DAZN dürfen direkt nach Abpfiff eine Partie auch Re-Live zeigen.

Sky zum Sparpreis! Du willst alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga und alle Spiele der 2. Bundesliga live im TV verfolgen? Sparen und sofort losschauen! Hier geht’s zum Angebot von Sky!🛒

Champions League, DFB-Pokal und Testspiele

In der Champions League hält inzwischen DAZN den Großteil der Rechte. Alle Spiele bis auf ein Topspiel am Dienstag laufen bei DAZN. Immer vor der jeweiligen Spielrunde legt der Anbieter fest, welche Begegnung mit deutscher Beteiligung in der Champions League bei Amazon Prime im Livestream gezeigt wird.

Die Spiele im DFB-Pokal laufen weitestgehend ebenfalls im Pay-TV bei Sky. Vereinzelt werden Topspiele aber im ZDF und der ARD übertragen. Zum Glück für viele BVB-Fans wird Dortmund aufgrund der großen Reichweite häufig ausgewählt.

Königsklasse am Dienstag zum Spar-Preis! Du willst die Knaller-Partien der Champions League mit Bayern München, Borussia Dortmund und Co. live sehen? Teste jetzt Amazon Prime Video 30 Tage Gratis. Hier geht’s zum Angebot von Amazon Prime! 🛒

Für die Klub-WM 2025 hat DAZN alle Rechte. Der Streamingdienst zeigt alle 63 Spiele des neuen FIFA-Wettbewerbs in den USA live und exklusiv – und damit auch die Partien mit Beteiligung der deutschen Teilnehmer Borussia Dortmund und Bayern München. Die Fans brauchen dafür kein Abo – das Turnier wird kostenlos gestreamt.

Weitere interessante TV-Artikel:

FC Schalke 04 im TV und Livestream

DFB-Pokal im TV und Livestream

Formel 1 im TV und Livestream

Die Testspiele in der Vorbereitung sind in der Regel im Livestream bei Youtube auf dem Kanal von Borussia Dortmund kostenlos für die Fans verfügbar. Hin und wieder überträgt aber auch Sky auf seinem Sender Sky Sport News HD die Spiele im TV oder im Livestream bei SkyGo.

Über die Übertragungen der Spiele von Borussia Dortmund weißt du nun Bescheid. Wir halten dich aber auch über die aktuellen Transfer-News und Gerüchte auf dem Laufenden.>>>