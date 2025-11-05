Ex-BVB-Trainer macht FC Bayern eine Ansage – seine Spieler dürfen nicht zum FCB!

Der FC Bayern hat sich laut „Bold“ vor dem Ende der Sommer-Transferperiode um eine Leihe von Franculino vom FC Midtjylland bemüht – allerdings ohne Erfolg. Der vierfache dänische Meister soll einen solchen Deal sofort abgelehnt haben. Ein FCB-Wechsel gestaltet sich wohl auch in der Zukunft schwer. Das liegt auch an Ex-BVB-Coach Mike Tullberg.

Franculino bleibt bei seinem Klub, daran lässt Trainer Tullberg keinen Zweifel. Er wolle seine Spieler nicht zum deutschen Rekordmeister ziehen lassen – diese sollen lieber zum BVB wechseln.

BVB als Alternative für Franculino?

Der ehemalige Jugend- und Interimstrainer von Borussia Dortmund stellt klar: „Nein, überhaupt nicht. Er wird hier bleiben, aber es gibt auch andere, die für uns Tore schießen.“ Der Top-Torjäger traf in der laufenden Saison bereits 17-mal und lieferte drei Vorlagen in 24 Einsätzen. Tullberg vertraut weiterhin auf die Dienste des 21-Jährigen.

Am Montagabend schaute beim Spitzenspiel gegen Aarhus (1:1) sogar ein Bayern-Scout vorbei. Doch Tullberg nimmt die Gerüchte um eine mögliche Bundesliga-Zukunft seines Schützlings gelassen: „Es gibt keine FCM-Spieler, die zu Bayern München wechseln werden. Wenn überhaupt, dann wechseln sie zu Dortmund.“

Franculino Gluda Djú kam vor zwei Jahren ablösefrei aus der Benfica-Talentschmiede nach Dänemark. Damals galt er als vielversprechend, aber noch entwicklungsbedürftig. Heute ist er einer der absoluten Stars der Liga mit einem Marktwert von 13 Millionen Euro. Gleichzeitig träumt er von LaLiga und der Champions League.

Franculino erklärte: „Ich bin hier sehr glücklich, aber natürlich träume ich davon, eines Tages in einer größeren Liga zu spielen. Ich möchte in der spanischen LaLiga spielen und die Champions League gewinnen.“ Eine Zukunft in Deutschland, etwa bei Bayer Leverkusen, RB Leipzig oder auch dem BVB, wird ihm aber ebenfalls nachgesagt.

Winter-Wechsel vom Tisch?

In 97 Spielen für Midtjylland erzielte der Angreifer aus Guinea-Bissau 50 Tore und legte 13 weitere vor. Damit ist der Linksfuß der aktuell wertvollste Profi der dänischen Oberhausliga. Sein Vertrag läuft bis 2029, Abgänge jedoch schließt Tullberg für die nächste Zeit klar aus: „Ich möchte, dass meine Spieler bleiben.“

Egal ob Bayern, Leverkusen, Leipzig oder der BVB: Top-Klubs haben Franculino auf dem Zettel. Midtjylland aber scheint entschlossen, den Publikumsliebling nicht so einfach ziehen zu lassen. Und mit seiner starken Leistung macht Franculino ohnehin deutlich, dass ihn keine Eile plagt – auch wenn der BVB sicher weiter ein Auge auf ihn haben dürfte.