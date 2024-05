Finale U19-Meisterschaft – Dortmund gegen Hoffenheim im Live-Ticker: Gelingt der nächste Coup?

Aufregende Tage bei Borussia Dortmund! Bevor die Profis am Samstag (1. Juni) im Wembley um den Champions-League-Titel gegen Real Madrid kämpfen, kann die U19 des BVB deutscher Meister werden. Im Finale der U19-Meisterschaft geht es für den Nachwuchs am Donnerstag (30. Mai, 15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.

In Oberhausen werden Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim alles für den Sieg geben. Dabei will sich der BVB auch für ein Debakel vor dem Saisonbeginn revanchieren. Gelingt den Schwarzgelben nach der U17 der nächste Meister-Coup?

U19: Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim im Live-Ticker

Wer krönt sich zum deutschen U19 Meister? Für Borussia Dortmund wäre es der 10. Meistertitel. Die Hoffenheimer wollen sich nach 2014 zum zweiten Mal zum Meister krönen. Alle Infos zum Endspiel gibt es in unserem Live-Ticker.

BVB – Hoffenheim -:- (-.-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.11 Uhr: Beim BVB gibt es übrigens einen bitteren Ausfall: Rafael Lubach fehlt aufgrund seiner gelb-roten Karte im Halbfinal-Rückspiel heute.

12.33 Uhr: Wer nicht im Stadion in Oberhausen sein kann, braucht sich keine Sorgen zu machen. Das Finale wird Sky live und exklusiv übertragen.

12.23 Uhr: Beide Teams sind in dieser Saison bereits aufeinandergetroffen. Im Sechzehntelfinale des Junioren-DFB-Pokals nahm Hoffenheim den BVB mit 6:0 auseinander. Vor sechs Tagen konnten die Kraichgauer dann sogar über den Titel jubeln. Im Finale wurde der SC Freiburg nach Verlängerung mit 3:2 besiegt.

11.52 Uhr: Die Partie findet im Stadion am Niederrhein in Oberhausen statt. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Schon vor zwei Wochen durfte die U17 des BVB im Finale. In der 120. Minute erzielten die Dortmunder B-Junioren gegen Bayer Leverkusen das 3:2 und wurden deutscher Meister.

Mehr Nachrichten für dich:

11.34 Uhr: Auf dem Weg ins Finale setzten sich beide in ihren jeweiligen Liga-Staffeln als Tabellenerster durch. Die TSG Hoffenheim wurde Staffelsieger der Bundesliga Süd und der BVB in der Bundesliga West. In der Finalrunde schalteten die Hoffenheimer Borussia Mönchengladbach mit 6:4 und 4:0 aus. Borussia Dortmund machte es gegen Hertha im Halbfinale spannender. 2:2 ging es im Hinspiel aus und das Rückspiel musste im Elfmeterschießen entschieden werden.

Donnerstag, 30. Mai, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Finale der deutschen U19-Meisterschaft. Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim wollen sich den Titel holen. Wer darf am Ende jubeln?