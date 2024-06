Borussia Dortmund lässt die Katze aus dem Sack – Geheimnis um Hummels, Maatsen und Co. gelüftet

Es ist zur Tradition geworden, dass Borussia Dortmund bereits im letzten Heimspiel der Saison mit den Trikot der kommenden Spielzeit aufläuft. Daher wuchs in den letzten Tagen die Frage: In welchem Dress empfangen die BVB-Stars wie Mats Hummels oder Ian Maatsen den SV Darmstadt am 18. Mai?

Dieses Geheimnis hat Borussia Dortmund jetzt gelüftet. Einen Tag vor dem letzten Spiel der Bundesliga-Saison hat der Klub das neue Jersey präsentiert. Wie es wohl bei den eigenen Fans ankommt?

Borussia Dortmund in neuer Optik

Zurück zum Ausrüster-Design – so agieren BVB und Puma. In dieser Saison war Dortmund in einem von Fans designten Trikot aufgelaufen. Dieses hatte das Westfalenstadion auf gelbem Stoff verewigt. Jetzt nimmt Puma das Heft des Handelns wieder selbst in die Hand.

Unter dem Motto „Truly Classic“ enthüllte man den neuen Look am Freitag (17. Mai). Es kommt mit schwarzen Nadelstreifen auf gelbem Grund daher. Die Ärmel sind wie der Kragen in schwarz gehalten. Zudem findet sich die Aufschrift „Borussia verbindet“ im Nacken wieder.

Innovatives Verfahren

Borussia Dortmund schreibt selbst dazu, dass das „klassische und zeitlose“ Design die Kultur des Vereins widerspiegle. Es bleibe den Wurzeln der Schwarz-Gelben treu – und sei zeitgleich auch zukunftsweisend.

Eine Besonderheit sei zudem das Material, aus dem die neuen Shirts bestehen. Mithilfe der RE:FIBRE-Technologie von Puma werde aus nicht mehr benötigtem Polyester neuer Stoff gewonnen. Der BVB recyclet quasi.

Borussia Dortmund: Das denken die Fans

Die Meinung bei den Fans ist – wie immer – gespalten. Einige sehen einen Fortschritt zur aktuellen Saison. „Gefällt mir zig mal besser als das aktuelle Heimtrikot, auch weil ich damit nur Schlechtes verbinde“, schreibt einer beispielsweise auf „X“.

Andere meinen: „Da gab es schon Bessere, um mal ehrlich zu sein.“ Über Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten. Und so kann es Borussia Dortmund wohl nie allen Fans recht machen.