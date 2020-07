Bei Borussia Dortmund verrät Puma: Das steckt WIRKLICH hinter dem Zacken-Trikot

Das neue Trikot von Borussia Dortmund – jetzt verrät Ausrüster Puma, was es mit den Zacken auf sich hat.

Dortmund. Das neue Trikot von Borussia Dortmund polarisiert die Fans.

Viele Anhänger von Borussia Dortmund schlugen beim Anblick des Zacken-Looks die Hände über dem Kopf zusammen. Andere freuen sich, dass sich Puma nach mehreren schlichten Designs mal wieder aus der Deckung traut.

Doch was hat es mit dem Zacken-Design eigentlich auf sich? Strom, Pokémon, Blitze? Was soll das neue Heimtrikot von Borussia Dortmund darstellen?

Borussia Dortmund: Puma erklärt Design des neuen Heim-Trikots

Puma enthüllt nun das Geheimnis hinter dem auffälligen Look. Der BVB-Ausrüster verrät: Das Heimtrikot 2020/21 ist eine Hommage an die Fans von Borussia Dortmund – und sein Stil angelehnt an die Haltestelle Westfalenhallen unweit des Stadions.

Puma verrät: Das Design des neuen Heimtrikots von Borussia Dortmund ist angelehnt an den Kompass (Foto) und die Dachkonstruktion der Haltestelle Westfalenhallen. Foto: Puma

„Das neue BVB-Heimtrikot ist vom Tor zum Herzen Dortmunds inspiriert. Die U-Bahnstation Westfalenhallen ist ein wichtiges Wahrzeichen und gilt als Ausgangspunkt für Fans, die sich auf den Weg zum Signal Iduna-Stadion machen“, erklärt Puma.

BVB-Trikot greift markanten Kompass der Haltestelle Westfalenhallen auf

Und weiter: „Der speziell gestaltete schwarze Grafikdruck ist eine Hommage an die Haltestelle, nimmt Elemente der Architektur auf und integriert sie in das Shirt-Design. Die Station ist ein wichtiger Bestandteil der Fan-Kultur. Der beleuchtete Kompass auf dem Boden der Station ist ein beliebtes Merkmal. Der Kompass wurde wieder zusammengesetzt und auf die gelbe Basis des Trikots konstruiert, um eine auffällige und dynamische Silhouette zu schaffen.“

Deutschlands Puma-Chef Matthias Bäumer erklärt: „Vor dem Hintergrund der abgeschlossenen Spielzeit steht das neue Trikot umso mehr für die einzigartige Verbundenheit zwischen dem BVB und seinen Fans. Und stellvertretend auch für viele lieb gewonnenen Rituale, die wir alle in den letzten Wochen vermisst haben und jetzt umso mehr wertschätzen. Mit der Vorstellung heute beginnt die Vorfreude auf eine neue, erfolgreiche Saison – hoffentlich dann schon sehr bald wieder gemeinsam mit den Fans auf den Rängen.“

Auch beim Auswärts- und Ausweich-Trikot hat Puma bei Borussia Dortmund für die nächste Saison auffällige und gewagte Designs gewählt.