Borussia Dortmund: Fan kauft neues BVB-Trikot – und wird bitter enttäuscht

Dortmund. Er gehörte zu den ersten Fans, die das neue Trikot von Borussia Dortmund ergattern konnten.

Stolz twitterte „René“ Fotos seiner Eroberung – doch nur Stunden später wurde er kreidebleich.

Borussia Dortmund: BVB-Fan kauft neues Trikot und wird bitter enttäuscht

Der treue Fan hatte sich das BVB-Trikot mit seinem Lieblingsspieler Emre Can und dessen Rückennummer 27 beflocken lassen. Doch kurz darauf gab Borussia Dortmund bekannt: Emre Can wechselt von der 27 auf die 23.

Sein neues Trikot, für das „René“ nach eigenen Aussagen extra auf die Dauerkarten-Rückerstattung verzichtet hatte, hatte in nicht einmal 24 Stunden einen unübersehbaren Makel – und der Tweet von seinem Foto unter BVB-Fans zum Netz-Hit.

BVB veranlasst Trikot-Tausch für René

Mitleid und Häme sammelten sich gleichermaßen unter den Bildern, nachdem Borussia Dortmund den Rückennummern-Tausch von Emre Can bekanntgegeben hatte. BVB-Fan „René“ wandte sich in seinem Unglück an den Verein – und darf jetzt erleichtert sein.

Der BVB kündigte an, dem Pechvogel ein neues Trikot zukommen zu lassen, dann mit der richtigen Rückennummer 23.

Emre Can bekommt Nummer 23, Hazard schnappt sich Götzes 10

Emre Can war übrigens nicht der einzige BVB-Profi, der sich zur neuen Saison eine neue Rückennummer holt. Thorgan Hazard, bisher mit der Nummer 23 unterwegs, hat sich nach dem Abgang von Mario Götze dessen Rückennummer 10 geschnappt.

BVB: Auswärts- und Ausweich-Trikot bereits geleakt

