Borussia Dortmund: Trikot-Revolution! BVB vor großer Veränderung

Borussia Dortmund verabschiedet sich in der kommenden Saison von Evonik als Sponsor - zumindest in der Bundesliga.

Dortmund. An diesen Anblick werden die Fans von Borussia Dortmund sich wohl erst mal gewöhnen müssen. Wie die „WAZ“ berichtet, steht der BVB vor einer großen Trikot-Revolution.

Demnach soll Evonik nach 14 Jahren sein Trikotsponsoring bei Borussia Dortmund minimieren. In der Bundesliga soll ab der Spielzeit 2020/21 das Logo eines anderen Sponsors die BVB-Shirts zieren. Im DFB-Pokal und Europapokal soll Evonik jedoch weiter Trikotsponsor bleiben.

Borussia Dortmund erhofft sich dadurch höhere Einnahmen. Der Energiekonzern will hingegen sparen.

Borussia Dortmund: Evonik nicht mehr alleiniger BVB-Trikotsponsor

Seit 2006 ist Evonik Trikotsponsor von Borussia Dortmund. In der ersten Saison unter dieser Partnerschaft hatte der BVB noch ein grünes Ausrufezeichen auf seinen Trikots getragen, weil der Konzern offiziell noch gar nicht gegründet war.

Wer der neue Trikotsponsor für das Bundesliga-Trikot des BVB wird, ist noch unklar. Fest steht jedoch: Für die Fans von Borussia Dortmund wird es ab der kommenden Spielzeit ein ungewohnter Anblick. Speziell die Teenager unter den BVB-Anhängern können sich an ein schwarzgelbes Trikot ohne Evonik-Schriftzug nicht mehr erinnern.

Am 12. Mai 2007 lief der BVB bei einem nicht ganz unbedeutenden Derby mit dem ominösen Ausrufezeichen auf. Foto: imago/Team 2

BVB und Evonik: Das passierte in den Jahren der Partnerschaft

In den fast 14 Jahren, in denen der Evonik-Schriftzug mittlerweile die Brust der BVB-Spieler ziert, ist bei Borussia Dortmund unglaublich viel passiert. Als die Zusammenarbeit 2006 begann, steckte der BVB nach der Beinahe-Pleite noch in einer tiefen sportlichen Krise. Statt packender Champions-League-Abende wie am Dienstag gegen Paris gab es für den schwarzgelben Anhang Abstiegskampf oder bestenfalls graues Liga-Mittelfeld.

Mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp als Trainer ging es ab 2008 dann jedoch steil bergauf. Unter Klopp feierte Borussia Dortmund 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft, gewann 2012 auch den DFB-Pokal und zog ein Jahr später ins Finale der Champions League ein.

Seitdem ist Borussia Dortmund in Deutschland und Europa wieder eine feste Größe. (dhe)