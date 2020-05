Borussia Dortmund: Sehen wir HIER das Design des neuen BVB-Trikots?

Wird Jadon Sancho in der kommenden Saison noch bei Borussia Dortmund sein, um das neue Trikot zu tragen?

Dürfen die Fans von Borussia Dortmund sich in der kommenden Saison etwa auf ein ganz besonderes Trikot-Design freuen?

Bei den Fans von Borussia Dortmund sind die Erwartungen in diesem Jahr besonders groß. Denn nach 14 Jahren wird Evonik als Trikotsponsor abdanken, das Telekommunikations-Unternehmen 1&1 übernimmt den Platz auf der Brust der BVB-Stars – zumindest in der Bundesliga.

Borussia Dortmund: Neues Trikot in besonderem Design?

Weil der Sponsoren-Vertrag mit Evonik noch bis Ende dieser Saison gültig ist, wird das neue BVB-Trikot wohl erst Anfang Juli offiziell vorgestellt. Doch schon jetzt kursieren Bilder, die erahnen lassen, in welchem eigenwilligen Stil das neue Trikot von Borussia Dortmund womöglich daherkommen könnte.

Die Plattform „Footy Headlines“ enthüllt Jahr für Jahr schon sehr früh, wie die künftigen Trikots der großen Fußballvereine aussehen werden. Nun gibt es dort erste Bilder, die die künftigen Stutzen und Hosen von Borussia Dortmund zeigen wollen.

Was sofort auffällt, sind die Graffiti-Streifen auf den Stutzen. Diese sollen auch das Trikot zieren, heißt es in dem Bericht.

Diese Streifen im Graffiti-Design auf den Stutzen sollen auch die Shirts des BVB in der kommenden Saison zieren. Foto: Footy Headlines

Wann geht es endlich weiter?

Doch bevor die neuen Trikots enthüllt werden, muss erst mal wieder der Ball in der Bundesliga rollen. Seit Mitte März ruht der Spielbetrieb. Ob und wann es weitergeht, steht immer noch nicht fest.

In der Woche ab dem 4. Mai will die Politik entscheiden, ob die Bundesliga den Spielbetrieb in den kommenden Wochen wieder aufnehmen kann. Die Deutsche Fußball-Liga würde dann gerne ab dem 15. Mai wieder spielen lassen.

Die DFL hat das große Ziel, die Saison bis zum 30. Juni zu beenden. Denn an jenem Stichtag enden die Verträge vieler Spieler und Vereinsverantwortlicher.

Zuletzt wurde die Kritik an einer Fortsetzung der Bundesliga-Saison immer lauter. Viele Politiker und Mediziner raten dringend von einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab. Sie finden, dass ein Abbruch der Saison der richtige Schritt wäre. (dhe)