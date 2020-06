Borussia Dortmund: Fans sprachlos! Läuft der BVB in der nächsten Saison in DIESEM Trikot auf?

Geht Borussia Dortmund in der kommenden Saison etwa auch bei seinem Ausweichtrikot einen besonders gewagten Schritt?

Das Portal „Footy Headlines“ veröffentlicht Saison für Saison schon sehr früh die Designs für die Fußballtrikots der jeweils kommenden Spielzeit. So gelangten zuletzt auch die potenziellen Designs für die Heim- und Auswärtstrikots von Borussia Dortmund an die Öffentlichkeit.

Borussia Dortmund: Außergewöhnliches Ausweich-Trikot?

Und nun will das Portal zudem erfahren haben, wie das Ausweichtrikot des BVB in der Saison 2020/21 aussieht. Das Design dieses Shirts wäre mit dem Wort „gewagt“ noch sehr wohlwollend umschrieben.

Dutzende Pixel in den Farben Grau, Gelb und Olivgrün zieren das cremefarbene Hemd. Einzig das BVB-Wappen auf der Brust lässt erahnen, dass es sich um ein Trikot von Borussia Dortmund handeln soll.

Während Ausstatter Puma in den vergangenen Jahren bei Borussia Dortmund auf schlichte Designs setzte, geht der Sportartikelhersteller in der kommenden Saison offenbar in die Vollen. Das Heimtrikot des BVB besticht durch einen auffälligen Tiger-Look (hier geht’s zum Heimtrikot), und das Auswärtstrikot ist wegen seines Graffiti-Print ein wahrer Hingucker (hier geht’s zum Auswärtstrikot).

BVB-Fans sind gespalten

Die Meinungen der Fans gehen bei den jeweiligen Designs weit auseinander. Die einen sind wegen der unüblichen Designs entsetzt, die anderen hingegen freuen sich, dass der BVB und Puma neue Wege gehen.

Die neuen Trikots werden in diesem Jahr erst im Juli offiziell vorgestellt. Hintergrund: Bis zum 30. Juni läuft der Sponsoren-Vertrag mit Evonik. Ab dem 1. Juli ist 1&1 dann neuer Trikotsponsor des BVB.

Wohin führt der Weg des BVB?

Wie auch immer die Trikots von Borussia Dortmund in der kommenden Saison aussehen mögen – die Fans des BVB wünschen sich nur eines: dass ihr Herzensverein mal wieder einen Titel holt.

In dieser Spielzeit ist der BVB auf dem Weg, zum zweiten Mal in Folge knapp hinter den Bayern Vizemeister zu werden. Und im DFB-Pokal sowie in der Champions League war in dieser sowie in der vergangenen Saison jeweils im Achtelfinale Schluss.