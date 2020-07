Borussia Dortmund: DIESER Anblick bereitet ganz Fußball-Deutschland Angst

Liefern Borussia Dortmund und der FC Bayern sich in der kommenden Saison ein packendes Titelrennen?

Kann Borussia Dortmund in der kommenden Saison um den Meister-Titel mitspielen?

Nicht nur die BVB-Fans wünschen sich einen spannenden Titelkampf in der Bundesliga. Auch Millionen weitere Fußball-Liebhaber in ganz Deutschland würden sich freuen, wenn die Bayern im kommenden Jahr nicht lässig zum neunten Titel in Serie spazieren und stattdessen von Borussia Dortmund aufs Äußerste gefordert werden.

Borussia Dortmund ein Titelkandidat?

Doch bereits zwei Monate vor dem Saisonstart befürchten viele Fans, dass die kommende Spielzeit noch langweiliger wird als die zurückliegende. Der Grund: die bisherigen Transfer-Aktivitäten der beiden Clubs.

Bayerns größter Konkurrent aus Dortmund musste in diesem Sommer mit Achraf Hakimi einen seiner größten Stars abgeben. Im Gegenzug holte der BVB mit Thomas Meunier „nur“ einen adäquaten Ersatz für Hakimi. Ansonsten passierte bei den Schwarzgelben bisher wenig. Die Corona-Krise macht auch den Dortmundern schwer zu schaffen.

Selbst wenn Mittelfeld-Talent Jude Bellingham noch aus Birmingham kommen sollte – der 17-Jährige wäre beim BVB wohl ohnehin erst mal nur ein Perspektivspieler, der hinter Axel Witsel und Emre Can langsam an den europäischen Spitzenfußball herangeführt wird.

------------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

------------------

Wer kann diese Bayern schlagen?

Die Bayern hingegen verpflichteten mit Leroy Sané einen der besten Flügelstürmer der Welt. Wenn der Ex-Schalker an seine Top-Form anknüpfen kann, hebt er den ohnehin schon bärenstarken Bayern-Kader noch mal auf ein anderes Level.

Die Frage, die viele Bundesliga-Fans sich stellen: Wer soll diese Bayern schlagen?

Die Antwort lautet wie jedes Jahr: Die Bayern können sich nur selbst schlagen.

+++ Borussia Dortmund: Götze-Hammer! Wechselt er ausgerechnet zu DIESEM Club? +++

Verfolger wie Borussia Dortmund können sich lediglich das Ziel setzen, ihre eigenen Hausaufgaben zu machen und bei einem Straucheln der Bayern eiskalt zuzuschlagen. Genau das war dem BVB in der zurückliegenden Saison nicht gelungen.

In der Hinrunde hatten die Bayern überraschend viele Punkte liegen gelassen. Doch Borussia Dortmund konnte diese Schwächephase der Münchner nicht ausnutzen. Auch der BVB hatte Probleme und verspielte erstaunlich oft eigene Führungen.

Die Fans müssen darauf hoffen, dass Borussia Dortmund die starke Form der Rückrunde auch in der kommenden Saison gleich von Beginn an wieder abrufen kann. Und wer weiß – das Transferfenster ist noch bis Oktober geöffnet. Vielleicht gelingt dem BVB noch ein Coup. (dhe)