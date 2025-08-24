Wechsel-Wirrwarr um Bundesliga-Shootingstar – nutzt der BVB die Gunst der Stunde?

Mit dieser Entwicklung konnte wohl niemand rechnen! Nachdem Jonathan Burkardt von Mainz 05 zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist, sollte ein anderer Youngster in seine Fußstapfen treten: U21-Nationalspieler Nelson Weiper. Doch plötzlich steht der Angreifer vor einem Wechsel! Mischt sich nun der BVB ein?

Völlig überraschend stand Weiper für das DFB-Pokalspiel des FSV in Dresden (1:0) gar nicht im Kader: Die Fronten zwischen Mainz und der Spielerseite sind komplett verhärtet. Der Grund: Weiper möchte seinen 2026 auslaufenden Vertrag derzeit nicht verlängern und Mainz möchte ihn deshalb noch in diesem Sommer verkaufen. Zieht der BVB Nutzen aus dieser verzwickten Situation?

Greift der BVB bei Weiper zu?

Was eine irre Wende! Noch vor Wochen galt Weiper als der große Hoffnungsträger des FSV. Seit 2012 kickt der 20-Jährige für Mainz, zählt zu den größten Sturmtalenten des Landes. Und kurz vor dem Saisonstart kickt er plötzlich in der U23. Mainz 05 hat die Reißleine gezogen und den Youngster aus dem Profikader geschmissen.

Die 05er wollten unbedingt mit Weiper verlängern, doch die angebotenen Konditionen haben der Spielerseite nicht gepasst. Er wollte zunächst den Saisonbeginn abwarten, bevor er sich langfristig an den FSV bindet. Das duldet die Vereinsführung allerdings nicht. So steht ein Blitz-Abschied im Raum.

Das könnte für Borussia Dortmund sehr gelegen kommen. Schließlich sucht der BVB weiterhin einen – recht günstigen – Back-Up-Stürmer für Serhou Guirassy. Weiper wäre aufgrund des auslaufenden Vertrages wohl vergleichsweise günstig zu haben, verfügt über eine Menge Potenzial und kennt bereits die Liga. Mit einer Summe im mittleren siebenstelligen Bereich könnte man den jungen Angreifer sicherlich für sich gewinnen. Dazu könnte auch die Perspektive bei Schwarz-Gelb ein großer Pluspunkt sein.

Schließt Weiper eine Baustelle?

Hinter Guirassy könnte er eine Menge lernen, ehe er in ein, zwei oder drei Jahren übernehmen könnte. Auch eine Doppelspitze aus den beiden Angreifern wäre möglich. Ob der BVB tatsächlich an Weiper interessiert ist und wie es mit dem 20-Jährigen (bei Mainz) weitergeht, ist jedoch unklar.

Doch Fakt ist: Ein genau solchen Deal bräuchte Sportdirektor Sebastian Kehl, um die Planstelle im Sturm zu schließen und gleichzeitig noch ein gewisses Budget für weitere Transfers zu haben. Denn neben einem Guirassy-Ersatz bleibt auch die zentrale Defensive und die Position hinter der Spitze eine große Baustelle.