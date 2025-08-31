Borussia Dortmund erblasst vor Neid – mit dieser Power kann der BVB nicht mithalten

Mit einer abschließenden Analyse des Transfermarktes sollte man bis zum 1. September vorsichtig sein. Doch es ist wohl nicht vermessen zu sagen, dass der Großteil der letzten Wochen bei Borussia Dortmund zu Fan-Frust geführt haben. Ganz anderes bei einem Liga-Konkurrenten.

Denn Bayer Leverkusen hat in diesem Sommer auf dem Transfermarkt seine Stärke unterstrichen – vor allem finanziell. Der Verkauf von Florian Wirtz brachte eine ganze Transferlawine ins Rollen. Eine Lawine von solcher Power, dass der BVB nicht mal ansatzweise mithalten kann.

BVB blickt neidisch nach Leverkusen

Der Nächste, bitte! Während man sich in Dortmund auf der Suche nach neuen Spielern schwertat und tut, tütet Leverkusen einen Deal nach dem anderen ein. Jetzt verstärkt auch noch Lucas Vazquez von Real Madrid die Elf von Trainer Erik ten Hag (hier alle Infos dazu).

Es ist bereits der 15. (!) Transfer, den Bayer getätigt hat. Für mehr als 140 Millionen Euro hat man sich mit Spielern wie Malik Tillman, Jarel Quansah, Loic Bade oder eben Vazquez eingedeckt. Somit will man zumindest den Rang als zweitbeste Mannschaft in Deutschland verteidigen.

Leverkusen macht richtig Asche

Wahnwitzigerweise hat Leverkusen trotz allem immer noch ein sattes Transferplus um die 80 Millionen Euro erarbeitet. Immerhin sind auch zahlreiche Stars wie eben Florian Wirtz (125 Millionen Euro), Jeremie Frimpong (40 Millionen Euro) oder Amine Adli (21 Millionen Euro) abgehauen.

Die Werkself ist damit in Sphären unterwegs, mit denen Borussia Dortmund aktuell einfach nicht mithalten kann. Und das, obwohl der BVB durch den Verkauf von Jamie Gittens eine auch nicht gerade kleine Summe eingenommen hat.

Das einzige, was die Dortmunder-Fans beim Blick auf Leverkusen gerade glücklich stimmt: Beim gänzlich neuen Kader unter einem neuen Trainer hängt noch richtig Sand im Getriebe. So verlor Leverkusen an Spieltag 1 gegen Hoffenheim. Doch bis die neue Super-Elf klickt, kann es eigentlich nicht mehr allzu lange dauern.