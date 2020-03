Borussia Dortmund: Fans in Schock-Starre! Jetzt wird bekannt, dass...

Dortmund. Das hatten die Fans von Borussia Dortmund sich wohl etwas anders vorgestellt.

Eigentlich hatten die Anhänger des BVB sich schon auf den ersten großen Neuzugang der kommenden Saison gefreut. Medienberichten zufolge sollte Borussia Dortmund sich bereits mit Jude Bellingham auf einen Wechsel geeinigt haben.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Bellingham?

Demnach hätte das 16-jährige Riesentalent im Sommer für rund 30 Millionen Euro von Birmingham City zu Borussia Dortmund wechseln sollen. Nach Jadon Sancho und Erling Haaland das nächste Wunderkind beim BVB – die Fans waren schon aus dem Häuschen.

Doch dann folgte die erste Euphoriebremse. Manchester United schaltete sich in den Poker um Bellingham ein. Laut Sky Sports UK war der Spieler mit seiner Familie schon in Manchester. Das Werben der „Red Devils“ um den Mittelfeldmotor befinde sich in der „finalen Phase“.

Wo spielt Jude Bellingham in der kommenden Saison? Foto: imago images/PA Images

Chelsea mischt mit

Und nun gibt’s den nächsten Dämpfer für die Fans von Borussia Dortmund. Denn jetzt wird bekannt, dass mit dem FC Chelsea ein weiterer Spitzenclub um Bellingham buhlt. Das berichten die „Manchester Evening News“. Bei der finanzstarken Konkurrenz im Werben um Bellingham wirken die Chancen des BVB auf eine Verpflichtung des Mega-Talents gleich wesentlich kleiner.

Chelsea und ManUnited mit neuem Kurs

Chelsea und Manchester United haben in der jüngeren Vergangenheit ihre Transferpolitik geändert. Vorbei sind die Zeiten, in denen die beiden englischen Schwergewichte mit dem Geld um sich warfen und einen internationalen Topstar nach dem anderen verpflichteten. Stattdessen sind die beiden Verein dazu übergegangen, junge Talente aus der eigenen Jugend oder für vergleichsweise geringes Geld an Land zu ziehen und zu Starspielern zu formen.

Beim FC Chelsea trifft das auf Spieler wie Tammy Abraham, Mason Mount, Billy Gilmour oder Reece James zu. Bei Manchester United sind Mason Greenwood, Marcus Rashford, Daniel James, Scott McTominay oder Brandon Williams gute Beispiele für den neuen Kurs. (dhe)