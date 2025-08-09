Aufregung um BVB-Abgangskandidat! Geht jetzt alles schnell?

Der BVB steht kurz davor, Stürmer Sebastien Haller an den FC Utrecht abzugeben. Laut „Bild“ ist eine feste Rückkehr zum ehemaligen Klub geplant. Anstelle einer Ablöse zahlt der BVB dem Spieler eine Abfindung, um die Vertragsauflösung zu ermöglichen. So spart der Verein trotz Millionenausgaben langfristig Geld.

Haller spielte bereits von 2015 bis 2017 in Utrecht, bevor er für zwölf Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt wechselte. 2022 kam er für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum BVB. Mit Ablösen von insgesamt 115 Millionen Euro ist er der teuerste Fußballer der Elfenbeinküste. Zuletzt war er von Dortmund nach Leganes und Utrecht ausgeliehen.

Utrecht-Rückkehr für BVB-Star Haller?

Für die Vertragsauflösung ist eine Abfindung von zwei Millionen Euro vorgesehen. Der Wechsel erfolgt ablösefrei. Dies erspart dem BVB die noch ausstehenden zehn Millionen Euro Gehalt. Haller war zuletzt aus Krankheitsgründen nicht ins Trainingslager nach Saalfelden mitgereist, und ein geplantes Nachrücken wurde gestrichen.

Haller steuerte während seiner Leihe zu Utrecht in 18 Pflichtspielen sechs Tore bei. Trotz dieser Leistung bereitete der BVB eine feste Trennung vor. Der Klub setzt darauf, mit der Abfindung eine langfristige finanzielle Entlastung zu erreichen, während sich Haller wieder bei seinem Ex-Verein etablieren will.

Sturm-Überlegungen wohl über den Haufen geworfen

Es gab Überlegungen, Haller als Backup für Serhou Guirassy beim BVB zu behalten, falls kein Wechsel zustande kommt. „Haller sei auf einem sehr guten Fitness-Level, habe während der Klub-WM in den USA hart an sich gearbeitet“, heißt es. Trainer Niko Kovac, der Haller aus Frankfurter Zeiten kennt, sieht weiterhin Potenzial im Spieler.

Trotzdem plant der BVB mit einem endgültigen Abgang des ivorischen Nationalspielers. Mit dieser Entscheidung verschafft sich der Verein mehr Flexibilität und hat gleichzeitig hohe Gehaltskosten eingespart. Haller blickt derweil auf die kommende Saison in Utrecht, wo er seine Karriere wieder ankurbeln möchte.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.