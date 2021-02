Borussia Dortmund: Wird ER der nächste BVB-Star? Ein Detail macht große Hoffnung

Erst in dieser Woche wurde das Transferfenster geschlossen. Borussia Dortmund hat die Füße Still gehalten und ist nicht tätig geworden.

Die Spekulationen um mögliche Neuverpflichtungen von Borussia Dortmund halten aber weiter an. Im Fokus steht ein Spieler, den der BVB schon länger im Blick hat. Ein Detail dürfte die Verantwortlichen hellhörig machen.

Borussia Dortmund: Macht der BVB ein echtes Schnäppchen?

Nicht wenige rechnen damit, dass Borussia Dortmund seinen Superstar Jadon Sancho nicht noch eine weitere Saison halten kann. Bereits vergangenen Sommer hatte Manchester United heftig um den 20-Jährigen gebuhlt.

Memphis Depay will Olympique Lyon verlassen. Macht der BVB ernst? Foto: imago images/PanoramiC

Beinahe wäre es zum Abgang gekommen. Sancho und United sollen sich bereits einig gewesen sein, doch die Engländer waren nicht bereit, die geforderte Summe an Borussia Dortmund zu bezahlen.

Sollte es im nächsten Transferfenster dann soweit sein, hätte der BVB jetzt aber schon einige Optionen und könnte sogar ein echtes Schnäppchen eintüten.

BVB: Klappt es endlich mit DIESER Verpflichtung?

Memphis Depay steht schon lange auf der Liste von Borussia Dortmund. Wie die „Sport Bild“ jetzt berichtet, beschäftigt sich der BVB mit einer Verpflichtung im Sommer. Der große Vorteil an Depay: Der 26-Jährige ist ablösefrei zu haben, sein Vertrag bei Olympique Lyon läuft aus.

Memphis Depay zählt bei Olympique Lyon zu den Leistungsträgern. Foto: imago images/PanoramiC

Schon in den vergangenen Transferphasen war Depay immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht. Im Sommer dürfte die Konkurrenz allerdings noch größer sein. Der FC Barcelona soll großes Interesse haben und die Liste der Konkurrenten dürfte sicherlich noch länger werden.

Depay wechselte 2015 als großer Hoffnungsträger zu Manchester United, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Bei Olympique Lyon zeigt er nun seine Qualität. In dieser Spielzeit kommt er in 22 Spielen auf 11 Tore und 6 Vorlagen.

DIESER Star ist ebenfalls beim BVB im Gespräch

Neben Memphis Depay soll ein weiterer Niederländer auf der Liste des BVB stehen. Auch Donyell Malen habe es dem BVB laut „Sport Bild“ ebenfalls angetan, allerdings für der 22-jährige Eindhoven-Star auch rund 30 Millionen Euro kosten.

Genügend Budget hätte Borussia Dortmund im Falle eines Sancho-Abgangs aber ohnehin zu Verfügung. Zuletzt wurden weitere Spieler wie Gio Reyna oder Raphael Guerreiro als mögliche Abgänge gehandelt, sollte der BVB die Champions League verpassen und hohe Einbußen hinnehmen müssen.

Haaland soll bleiben

Erling Haaland dagegen soll mit allen Mitteln gehalten. Die Ausstiegsklausel, die der Norweger in seinem Vertrag stehen haben soll, greift Berichten zufolge erst 2022 – in diesem Sommer müsste jeder Interessent also sehr tief in die Tasche greifen.

Erling Haaland soll unbedingt gehalten werden. Foto: AFP

BVB holt Sturm-Talent

Ganz untätig war der BVB im Winter dann aber nicht. Die Schwarzgelben sicherten sich die Dienste von Ajax-Talent Julian Rijkhoff. Der 16-Jährige gilt als Sturmjuwel und soll der nächste große Angreifer werden. (fs)