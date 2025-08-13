Nach Süle-Drama – schnappt sich der BVB jetzt einen Bundesliga-Star?

Für Borussia Dortmund kommt es immer dicker: Mit Nico Schlotterbeck fällt ein Innenverteidiger noch einige Wochen aus. Und auch Niklas Süle wird Schwarz-Gelb eine ganze Weile fehlen. Der Defensiv-Akteur zog sich im letzten Testspiel der Vorbereitung gegen Juventus Turin (1:2) einen Muskelbündelriss zu.

Jetzt muss Borussia Dortmund nachrüsten. Mit Waldemar Anton hat der BVB schließlich nur noch einen fitten Innenverteidiger mit Profi-Erfahrung im Kader. Lars Ricken und Sebastian Kehl wollen noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Richtet sich der Blick dabei auch in die deutsche Hauptstadt?

Rückt ein Union-Star in das Visier des BVB?

Schon seit mehreren Wochen wird er mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, ein Transfer ist jedoch noch nicht konkret geworden. Danilho Doekhi gehört bei Union Berlin weiterhin zu den Abgangskandidaten. Auch, weil er in den letzten Saisons gezeigt hat, dass er auch bei größeren Klubs bestehen könnte.

Trotz großer Schwankung in den Leistungen von Union zählte Doekhi stets zu den konstantesten und stabilsten Profis der Hauptstädter. Seit 2022 kickt er an der Alten Försterei – seither ist er zu einem Top-Innenverteidiger der Bundesliga gereift. Er selbst wäre wohl bereit für den nächsten Schritt.

Da Doekhis Vertrag nur noch bis 2026 läuft, sind Union Berlin bei Interesse anderer Klubs durchaus die Hände gebunden. Er könnte also durchaus zum Schnäppchen werden – nicht ganz unwichtig für Schwarz-Gelb, da die Westfalen auch in der Offensive noch einmal nachrüsten wollen. Ob der BVB ihn auf dem Zettel hat? Unklar. Ob er dem BVB weiterhelfen würde? Ziemlich sicher.

Doekhi einer für Dortmund?

Doekhi ist sowohl mit als auch gegen den Ball enorm stark und kann in der defensiven Dreierkette sowohl rechts als auch innen verteidigen. Zudem kennt er die Bundesliga, hat jedoch auch schon auf höherem Niveau wie der Champions- und Europa League gekickt. Er könnte Schwarz-Gelb also sofort weiterhelfen und die wohl größte Baustelle im Kader des Revierklubs beheben.

Mit 27 Jahren ist der Niederländer zwar im besten Fußballalter, jedoch alles andere als ein Talent. Und doch könnte Doekhi mit seinem Gesamtpaket für den BVB enorm interessant sein. Vor allem, weil er direkt einsteigen könnte, wohl kaum Eingewöhnungszeit in der Bundesliga bräuchte und dennoch ein Innenverteidiger von internationalem Format ist.