BVB verkündet Transfer – doch die Gefahr lauert hinter jeder Ecke

Wochenlang haben die Fans von Borussia Dortmund auf einen weiteren Transfer gewartet, wochenlang ist die Kritik an den Verantwortlichen des BVB immer größer geworden. Doch nun ist es so weit: Neuzugang Nummer drei ist offiziell vorgestellt worden.

Mit Carney Chukwuemeka kommt ein alter Bekannter fest zum BVB. In der vergangenen Rückrunde war er nach Dortmund ausgeliehen worden, jetzt bleibt er langfristig bei Schwarz-Gelb. Allerdings trägt dieser Deal ein großes Risiko mit sich.

BVB macht Chukwuemeka-Deal perfekt

Chukwuemeka bleibt Borusse! Was sich in den letzten Wochen bereits angebahnt hatte, ist nun offiziell: Der zentrale Mittelfeldspieler hat am Dienstag (26. August) einen Vertrag bis 2030 unterschrieben und wird so auch künftig für Schwarz-Gelb spielen. Die Freude bei den Fans ist groß, schließlich bringt der 21-Jährige eine Menge Qualität und Potenzial mit.

Doch es gibt nicht wenige kritische Stimmen zu diesem Transfer. Denn Chukwuemeka konnte seine Klasse in der vergangenen Rückrunde zwar unter Beweis stellen, doch über weitere Teile der zweiten Saisonhälfte war der englische Mittelfeldakteur verletzt. So kam er lediglich auf einen Startelfeinsatz. Immer wieder hatte er mit muskulären Probleme oder Kniebeschwerden zu kämpfen.

++ BVB setzt sich durch: Chukwuemeka-Transfer endlich offiziell! ++

In seiner – noch recht jungen – Karriere absolvierte der 21-Jährige noch kein einziges Profispiel über die gesamten 90 Minuten. Immer wieder ist er von kleineren oder größeren Verletzungen ausgebremst worden. Seit 2022 hat er mehr als 50 Pflichtspiele aufgrund einer Verletzung verpasst. Dazu spielte er beim FC Chelsea nie eine wirklich große Rolle

Große Hoffnung bei Schwarz-Gelb

Die Ablöse in Höhe von knapp 25 Millionen Euro ist also durchaus stattlich. Allerdings hat Chukwuemeka auch gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann, sofern er denn mal fit bleiben würden. In den wenigen Spielen, die er für den BVB bestritten hat, hat er Fans des Revierklubs verzaubert. Sie hoffen nun, dass Chukwuemekas Körper mitspielt und er der Top-Transfer sein kann, der er auf dem Papier durchaus ist.

Denn sollte Chukuwuemeka über eine lange Zeit fit bleiben, kann er nicht nur Schwarz-Gelb sportlich enorm weiterhelfen. Dann könnten die 25 Millionen Euro, die Borussia Dortmund an den FC Chelsea überwiesen hat, gar ein echtes Schnäppchen sein.