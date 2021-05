Borussia Dortmund: Transfer-Aus! DIESEN Spieler kann der BVB sich vorerst abschminken

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Transfer-Stopp! Auch Borussia Dortmund braucht es im anstehenden Transfer-Sommer bei diesem Stürmer-Juwel erst gar nicht versuchen.

Neben dem FC Liverpool und dem FC Bayern München galt Borussia Dortmund als größter Interessent an dem Riesentalent. Doch aus einem Transfer wird in diesem Sommer nichts – weder für den BVB noch für einen anderen Spitzenclub.

Borussia Dortmund: Möglicher Transfer ist vom Tisch

Die Rede ist von Adam Hlozek. Der 18-Jährige gilt als eines der größten Stürmer-Talente der Welt. Trotz seines jungen Alters war der Tscheche in der zurückliegenden Saison für Sparta Prag in 19 Liga-Spielen an 23 Treffern beteiligt (15 Tore, 8 Vorlagen).

Diese starken Leistungen sind den europäischen Topclubs nicht entgangen. Seit Monaten schießen die Gerüchte um Hlozek wie Pilze aus dem Boden. In diesem Zusammenhang wurde auch Borussia Dortmund immer wieder als heißer Kandidat gehandelt.

Adam Hlozek traf in dieser Saison für Sparta Prag wie am Fließband. Foto: imago images/CTK Photo

Ein Wechsel von Hlozek zum BVB erschiene zunächst nicht völlig sinnfrei. Schließlich hat Borussia Dortmund mit Erling Haaland nur einen klassischen Mittelstürmer in den eigenen Reihen. Und wie lange der heißbegehrte Norweger noch das schwarzgelbe Trikot trägt, ist alles andere als gewiss.

Doch Borussia Dortmund und alle anderen potenziellen Interessenten können sich eine Verpflichtung des Ausnahmetalents vorerst abschminken. Hlozek verlängerte am vergangenen Wochenende seinen Vertrag bei Sparta Prag vorzeitig bis 2024. Ein Wechsel in diesem Sommer ist daher vom Tisch.

Borussia Dortmund muss sich woanders umschauen

Erst im nächsten Jahr könnte der Tscheche dann wechseln. Und wenn er weiter so stark aufspielt wie zuletzt, wird sein Preisschild dann vermutlich eine schwindelerregende Summe abbilden.

Und so wird Borussia Dortmund sich zunächst woanders nach Verstärkung umsehen müssen. Der bislang einzige Neuzugang für die kommende Saison ist Soumaila Coulibaly. Der 17-jährige Innenverteidiger wechselt von der U19 von Paris Saint-Germain zum BVB. (dhe)