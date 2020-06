Borussia Dortmund kassiert fiese Transfer-Absage – „Will Titel gewinnen“

Dortmund. Immer wieder wurde dem BVB verstärktes Interesse an einem Top-Stürmer von Celtic Glasgow nachgesagt. Jetzt kassiert Borussia Dortmund allerdings eine Absage.

Die Spieler-Aussagen treffen bei BVB-Fans einen wunden Punkt.

Borussia Dortmund kassiert bittere Transfer-Absage

Die Worte von Odsonne Edouard sind deutlich: Das 22-jährige Sturmtalent möchte mit seinem jetzigen Klub auch in die neue Saison gehen. Bei „Celtic TV“ verriet er, dass er in der kommenden Spielzeit „den zehnten Titel in Folge mit Celtic Glasgow“ gewinnen wolle.

Odsonne Edouard. Foto: imago images/Action Plus

In der abgebrochenen Premiership-Saison erzielte Edouard in 27 Partien unglaubliche 22 Tore, wurde Torschützenkönig und machte die BVB-Scouts so auf sich aufmerksam.

Böswillige Beobachter erkennen in den neuesten Aussagen des Spieler jetzt möglicherweise einen kleinen Seitenhieb in Richtung Schwarzgelb: Kann man mit Borussia Dortmund etwa keine großen Erfolge feiern und Titel gewinnen?

Ob Edouard seine Absage aber tatsächlich mit einem leichten Unterton gemeint hat oder ob er sich schlicht auf ein weiteres erfolgreiches Jahr in Irland freut, ist offen. Fakt ist: Eine Verpflichtung des Stürmers als Haaland-Backup bei Borussia Dortmund scheint jetzt nahezu ausgeschlossen. Der BVB muss sich wohl weiter nach einem neuen Offensivmann umschauen.

Den Blick sollen die Borussen dabei auch nach Mittelamerika gerichtet haben. Der Mexikaner José Macias macht in der ersten Liga in seinem Heimatland auf sich aufmerksam. Für neun Millionen Euro wäre das 20-jährige Talent wohl zu haben. Ob er allerdings nach Europa kommen würde, um sich hinter Mega-Star Haaland mit einem Bankplatz zu begnügen, ist fraglich. (the)