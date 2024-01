Borussia Dortmund: Talent will einfach nur noch weg – schnappt der BVB zu?

Mit Ian Maatsen und Jadon Sancho hat Borussia Dortmund in dieser Winter-Transferperiode bereits zwei Verstärkungen geholt. Beide Spieler werden bis zum Saisonende im BVB-Trikot auflaufen. Noch ist unklar, ob weitere Transfers folgen werden.

In den vergangenen Jahren war Borussia Dortmund an einem Top-Talent interessiert. Doch der Youngster entschied sich für einen Wechsel zu Real Madrid. Dort ist er aktuell aber nicht glücklich und könnte flüchten. Interessenten soll es aus Deutschland geben. Ob der BVB dazuzählt?

Borussia Dortmund: Talent will einfach nur noch weg

Im zarten Alter von 16 Jahren debütierte Arda Güler für Fenerbahce Istanbul. Die ersten Gerüchte über das Interesse von Borussia Dortmund und anderen Klubs gab es direkt danach. Das Talent spielte sich weiter in den Fokus und entschied sich im vergangenen Sommer für einen Wechsel zu Real Madrid. Dort hat er aber eine enorme Konkurrenz im Mittelfeld wie mit Toni Kroos, Luka Modric oder Ex-BVB-Star Jude Bellingham.

Allerdings gab es drei unglückliche aufeinanderfolgende Verletzungen, weshalb Güler lange auf sein Debüt für Real warten musste. Am 6. Januar im spanischen Pokal war es dann endlich so weit. Der mittlerweile 18-Jährige durfte erstmals im Trikot des spanischen Rekordmeisters auflaufen. Danach bekam er noch einen Kurzeinsatz im spanischen Supercup gegen Atletico Madrid am 10. Januar.

Arda Güler soll bei Real Madrid nicht zufrieden sein. Wechselt er in diesem Winter noch? Foto: IMAGO/NurPhoto

Das ist bis dato auch sein letzter Einsatz bei den Madrilenen. Cheftrainer Carlo Ancelotti lässt eher die erfahrenen und deutlich fitteren Profis ran. Güler bleibt oft nur außen vor, sitzt die 90 Minuten auf der Bank. Eine Leihe kam für den türkischen Nationalspieler nicht infrage. Doch das hat sich mittlerweile wohl geändert.

Schnappt der BVB zu?

Mehrere spanische Medien berichten, dass der Youngster in diesem Winter noch ausgeliehen werden könnte. Interessenten soll es sowohl aus Spanien als auch aus Deutschland geben. Ob Borussia Dortmund dazugehört? Schließlich war der BVB lange am Top-Talent dran, bekam aber nicht den Zuschlag.

Die Schwarzgelben haben nun wieder eine Möglichkeit, Arda Güler unter Vertrag zu nehmen – zumindest bis Saisonende. Dass der BVB sich bei einem möglichen Deal noch eine Kaufoption sichert, ist unwahrscheinlich. Der Türke hat nämlich einen Vertrag bis 2029 bei Real Madrid unterschrieben.