Borussia Dortmund in Not – jetzt bahnt sich eine irre Transfer-Wende an

Waldemar Anton, Pascal Groß, Serhou Guirassy – drei Transfers von Borussia Dortmund werden aller Voraussicht nach in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Doch die BVB-Bosse werden noch weitere Neuzugänge an Land ziehen wollen. In den kommenden Wochen dürfte an der Strobelallee noch einiges passieren.

Das gilt auch für die Abgangsseite. Borussia Dortmund möchte noch einige Spieler abgeben. Dabei wird es wohl auch eine Überraschung geben – bei einer Personalie gab es nun wohl ein Umdenken seitens der BVB-Bosse.

Borussia Dortmund: Rothe nun doch vor BVB-Verbleib?

BVB-Youngster Tom Rothe zählt weiterhin zu den größten Talenten des Vereins. In der vergangenen Saison war der Linksverteidiger an Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehen. Dort legte er einen riesigen Sprung gemacht. Mit seinen Leistungen hatte er einen großen Anteil am Aufstieg der Störche.

Nach seiner Leihe ist er zum BVB zurückgekehrt. Nuri Şahin und Co. sollen zuerst mit einer weiteren Leihe geplant haben. Man war der Meinung, dass der Youngster noch nicht so weit sei, um bei Schwarz-Gelb eine echte Rolle zu spielen. Das könnte sich jetzt aber ändern. Laut den „Ruhr Nachrichten“ haben sich die Vereinsverantwortlichen umentschieden: Rothe soll nun doch beim BVB bleiben.

„Tom hat sich sehr gut entwickelt. Wir analysieren gemeinsam mit den Beratern und den Spielern die Situation. Was ergibt Sinn? Eine erneute Ausleihe, eine Rückleihe oder ein Verkauf? Das schauen wir uns in Ruhe an“, betonte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Ein Grund für das Umdenken bei Rothe könnte der schwierige Markt sein.

BVB hat wohl erneut das Nachsehen

Denn Ian Maatsen konnte man nicht fest verpflichten. Der Niederländer ging für über 40 Millionen Euro zu Aston Villa. Und auch Sahin-Wunschspieler Ferdi Kadioglu dürfte nach seiner starken EM zu teuer für den BVB sein. Der Türke scheint ebenfalls keine Option mehr für Schwarz-Gelb zu sein.

Daher könnte man nun auf Rothe als Back-Up setzen und Ramy Bensebaini einmal mehr das Vertrauen schenken. Sollte sich jedoch noch eine andere Lösung für die Position ergeben, könnten sich die Pläne beim BVB wieder ändern. Stand jetzt wird Rothe jedoch zumindest die Vorbereitung komplett absolvieren.