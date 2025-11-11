Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: BVB vor Top-Transfer?

Zugänge, Abgänge, fixe Transfers oder Leihen – die Gerüchteküche bleibt weiter heiß. Rund um Borussia Dortmund schießen mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl haben auch nach einem langen, anstrengenden Sommer unter Druck. So manche Baustelle im Kader von Borussia Dortmund wurde nach einer enttäuschenden Saison nicht behoben.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

BVB visiert Top-Transfer an

11. November: Dieser Transfer wäre ein dickes Zeichen an die Konkurrenz! Laut einem neuesten Bericht hat Borussia Dortmund einen spannenden Spieler ins Visier genommen. Weitere Infos liest Du hier.

Nächster Sancho-Tiefpunkt

03. November: Der nächste Tiefschlag um Jadon Sancho steht bevor. Bei seinem neuen Klub Aston Villa kann der Ex-BVB-Star nicht überzeugen. Trifft der Verein jetzt eine drastische Maßnahme? Mehr dazu hier.

Ex-BVB-Star blüht auf

31. Oktober: In diesem Sommer verließ er den BVB endgültig. Nach einem schwierigen Start bei seinem neuen Klub, lieferte er zuletzt einen Hattrick und blüht neu auf. Um wen es sich handelt, erfährst du hier.

Neue Bellingham Gerüchte

27. Oktober: Diese Gerüchte verschwinden wohl erst, wenn er in Dortmund eine tragende Rolle spielt. Stattdessen kommen neue Abgangs-Berichte um Jobe Bellingham von der Insel >>>

Klares Preisschild genannt!

23. Oktober: Könnte Serhou Guirassy den BVB tatsächlich noch in der aktuellen Spielzeit verlassen? Welche klare Anforderung die Dortmunder Vereinsführung hierfür stellt, erfährst du hier.

Schlotterbeck-Wirbel setzt sich fort

20. Oktober: Jetzt hat sich Nico Schlotterbeck selbst zu Wort gemeldet. Hier gibt es die Aussagen des BVB-Stars.

Schlotterbeck zum FCB? Jetzt spricht Eberl

17. Oktober: Bei diesen Worten spitzen alle Borussen wohl die Ohren. Bayerns Sportchef Max Eberl hat sich zu den Gerüchten rund um BVB-Star Nico Schlotterbeck geäußert. Mehr zu Nico Schlotterbeck und einem möglichen Wechsel zum FCB liest Du hier.

Blitz-Abschied beim BVB?

14. Oktober: In Dortmund konnte Jude Bellingham noch so gar nicht Fuß fassen. Interesse soll es wohl dennoch aus England geben. Alle Infos dazu hier.

BVB in Alarmbereitschaft

13. Oktober: Nico Schlotterbeck soll in Dortmund seinen Vertrag verlängern. Doch die internationale Konkurrenz ist groß – und bereits aktiv. Mehr dazu hier.

Wird Guirassy zum Schnäppchen?

10. Oktober: Schon länger gibt es Stimmen über einen möglichen Guirassy-Abgang. Doch verliert ihn der BVB jetzt sogar zum Schnäppchenpreis?

Neuer Mann für den BVB

9. Oktober: Das Transferfenster ist schon längst geschlossen – dennoch hat sich der BVB weiter verstärk. Um welche Position es sich handelt, erfährst du hier.

Ex-BVB-Coach startet durch

8. Oktober: Nachdem er den BVB verlassen hat startet ein Ex-BVB-Coach bei seinem neuen Verein richtig durch. Wird Borussia Dortmund seinen Abgang bereuen?

Shootingstar zum BVB?

7. Oktober: Mit einem Aufsteiger dreht er in der Bundesliga derzeit richtig auf, in 2026 könnte er dann für eine Mega-Ablöse wechseln. Der BVB steht schon jetzt bereit. Hier dazu mehr.

Jetzt spricht Kehl

6. Oktober: Um einen BVB-Star gibt es hartnäckige Gerüchte. Jetzt spricht Sportdirektor Sebastian Kehl.

Terzic vor Comeback?

01. Oktober: Alle Augen auf Edin Terzic! Der Ex-BVB-Coach könnte schon in Kürze zu seinem Ex-Klub zurückkehren. Weitere Informationen erfährst Du hier.

Top-Klub baggert an BVB-Star

30. September: Karim Adeyemi ist derzeit in Topform und ein wichtiger Unterschiedsspieler. Doch kann der BVB ihn halten? Mehr dazu hier.

Guirassy zu Barca konkret?

29. September: Es kursieren bereits länger Gerüchte um einen Guirassy-Abgang bei Borussia Dortmund. Barcelona soll am Angreifer interessiert sein. Jetzt lässt BVB-Sportdirektor Kehl aufhorchen. Mehr Infos hier.